São Paulo vence Novorizontino com ajuda de craques e pega Palmeiras na semi

O São Paulo venceu o Novorizontino por 1 a 0, nesta segunda-feira, no Morumbis, e está classificado para as semifinais do Paulistão. O adversário do Tricolor do Morumbi na semi será o Palmeiras.

Calleri marcou o gol da vitória são-paulina, que contou com participação dos craques do time. A equipe de Zubeldía fez um primeiro tempo muito ruim, mas contou com seus craques para buscar a classificação: Oscar achou belo lançamento para Lucas, e o camisa 7 só rolou para o argentino fazer o gol do triunfo.

Palmeiras x São Paulo ainda não tem data definida. O Allianz Parque recebe um show no sábado (8) e no domingo (9) será o jogo do Corinthians. A tendência é que o jogo aconteça na segunda-feira (10) após a reunião do Conselho Técnico do Paulistão, amanhã, na sede da FPF.

O outro jogo da semifinal será Corinthians x Santos.

Já o Novorizontino tem como próximo compromisso um duelo fora de casa diante do Operário-MT, no dia 11, pela segunda fase da Copa do Brasil.

São Paulo joga mal e não acerta um chute ao gol no 1º tempo

São Paulo ficou na bronca contra a árbitra Edina Alves na partida contra o Novorizontino Imagem: Marcello Zambrana/AGIF

O Novorizontino entrou em campo com uma linha de cinco na defesa, e o São Paulo sofreu para encontrar espaços para criar boas oportunidades no campo ofensivo. Foram apenas três finalizações no 1º tempo para o time comandado por Zubeldía, nenhuma delas no gol — e dois chutes foram cobranças de faltas isoladas por Oscar.

A única chance real de gol do Tricolor aconteceu apenas aos 38 minutos do 1º tempo. Alisson ficou cara a cara com o goleiro, mas optou por fazer o passe para Calleri e a zaga cortou.

A equipe de Novo Horizonte não se limitou apenas a defender, e fez Rafael trabalhar duas vezes com chutes de longe. O time de Eduardo Baptista usou e abusou as faltas para picotar o jogo do São Paulo: foram 15 faltas em 45 minutos. A árbitra Edina Alves só deu um cartão amarelo para os visitantes e deixou Zubeldía muito irritado — o técnico levou o amarelo nas saída para o vestiário após reclamar bastante com Edina.

São Paulo muda a postura no 2º tempo e craques fazem a diferença

O Tricolor do Morumbi voltou do intervalo com outro senso de urgência em relação à partida e viu seus principais jogadores resolverem o jogo.

O gol do São Paulo passou pelos pés de Oscar, Lucas e Calleri. Não foi a melhor partida ofensiva do time de Zubeldía, mas a equipe pouco sofreu defensivamente.

Nos minutos finais do jogo, o São Paulo criou chances para matar o jogo, mas não conseguiu fazer o 2 a 0.

Lances importantes

César Martins salva o Novorizontino. Aos 38 minutos do 1º tempo, Alisson recebeu passe de Cedric, a zaga não cortou, e o meio-campista ficou cara a cara com o goleiro Airton. No entanto, ao invés de chutar, Alisson preferiu rolar a bola para Calleri e o zagueiro César Martins fez o corte.

Calleri abre o placar para o São Paulo. Aos 17 minutos do 2º tempo, Enzo Díaz roubou a bola de Waguininho na lateral e passou para Oscar. O camisa 8 acertou um lançamento perfeito do campo de defesa para Lucas, que ganhou na velocidade de Rafael Donato, e só rolou para Calleri completar para o fundo do gol.

Novorizontino chega com perigo. Aos 21 minutos do 2º tempo, Frizzo cobrou escanteio, o zagueiro César Martins desviou de cabeça e a bola passou com muito ao gol de Rafael.

Alisson acerta o travessão. Aos 48 minutos do 2º tempo, o meio-campista cobrou falta na meia lua e acertou o travessão de Airton.

Ferreira quase faz um golaço. Aos 49, Ferreirinha driblou dois marcadores dentro da área e finalizou. A bola passou raspando a trave de Airton.

Ficha técnica

SÃO PAULO 1 x 0 NOVORIZONTINO

Competição: Quartas de final do Paulistão

Local: Morumbis, em São Paulo

Data e horário: 3 de março de 2025, às 20h



Público: 52.315

Renda: R$ 3.371.196,00

Árbitro: Edina Alves Batista

Assistentes: Luiz Alberto Andrini Nogueira e Rafael Tadeu Alves de Souza

VAR: Jose Claudio Rocha Filho

Cartões amarelos: Patrick, Robson e Rafael Donato (NOV)

Cartão vermelho: Patrick Brey (NOV)

Gols: Calleri, aos 17 minutos do 2º tempo (SAO)

São Paulo: Rafael; Arboleda, Alan Franco e Ferraresi; Cédric, Alisson, Marcos Antônio (Bobadilla), Oscar (Ferreira) e Enzo Diaz (Wendell); Lucas Moura e Calleri (André Silva). Técnico: Luis Zubeldía.

Novorizontino: Airton; Patrick Brey, Rafael Donato, César Martins, Patrick (Pablo Dyego) e Rodrigo Soares (Airton Moisés); Jean Irmer (Marlon), Luís Oyama (Bruno José) e Matheus Frizzo; Robson e Léo Natel (Waguininho). Técnico: Eduardo Baptista.