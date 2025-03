São Paulo x Novorizontino: horário e onde assistir ao jogo pelo Paulistão

São Paulo e Novorizontino se enfrentam hoje, às 20h (de Brasília), no Morumbis, em São Paulo, pelas quartas de final do Paulistão.

Onde assistir ao vivo? A partida será transmitida pela TNT (TV por assinatura) e Max (streaming —de acordo com as condições da plataforma). O Placar UOL acompanha em tempo real.

Na reta final do Paulistão, a única vantagem para quem tem melhor campanha é jogar a partida decisiva em casa. Quem vencer estará na próxima fase e em caso de empate a decisão vai para os pênaltis.

As duas equipes se enfrentaram nas quartas de final do ano passado, com vantagem para o Novorizontino. O Tigre venceu nos pênaltis após o confronto terminar empatado em 1 a 1.

O Tricolor chegou a ficar cinco jogos sem vencer na reta final da primeira fase, mas se recuperou na última partida. Fora de casa, o São Paulo bateu o São Bernardo por 3 a 1 e liderou o Grupo C, com 19 pontos.

O Novorizontino chega com uma invencibilidade de seis partidas, somando Paulistão e Copa do Brasil. O Tigre bateu o Botafogo-SP por 2 a 1 na última rodada da primeira fase e ficou em segundo na mesma chave do rival.

São Paulo x Novorizontino -- Campeonato Paulista 2025