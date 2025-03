São Paulo vence Novorizontino com gol de Calleri e pega o Palmeiras na semifinal do Paulista

O São Paulo está classificado para a semifinal do Campeonato Paulista. Nesta segunda-feira, o Tricolor confirmou o favoritismo e venceu o Novorizontino por 1 a 0, no Morumbis, pelas quartas de final do torneio. O adversário da equipe na próxima fase será o Palmeiras.

O time de Luis Zubeldía não fez uma grande partida e teve dificuldades para criar, mas encontrou o gol já no segundo tempo, através de uma bela jogada de Oscar e Lucas que terminou com finalização de Calleri.

A data, horário e o local do Choque-Rei ainda não foram definidos, mas o mando será do Alviverde. Os detalhes serão divulgados após a realização do Conselho Técnico da Federação Paulista de Futebol (FPF). Segundo a tabela básica do Paulistão, as semifinais estão previstas para o próximo final de semana.

O Novorizontino, por sua vez, se despede do Paulistão e dá início à preparação para a segunda fase da Copa do Brasil. O time enfrenta o Operário VG no próximo dia 11 de março, às 19h (de Brasília), em Cuiabá.

O jogo

Os primeiros minutos foram de muita briga e pouca técnica. O São Paulo encontrou dificuldade de propor jogo e viu o Novorizontino chegar com perigo pela primeira vez. Aos 11 minutos, Patrick completou a cobrança de escanteio de Matheus Frizzo e cabeceou para fora.

O Tricolor praticamente nada produziu até os 31 minutos, quando Oscar foi responsável pela primeira finalização do time na partida. Calleri recebeu na entrada da área e fez o pivô para o meia, que chegou batendo por cima do gol.

Apesar da atuação fraca, o São Paulo teve uma grande chance de abrir o placar aos 38 minutos. No entanto, Alisson a desperdiçou. O meio-campista recebeu lançamento de Cédric na área, se desvencilhou da marcação e ficou frente a frente com o goleiro Airton, mas tentou rolar para Calleri ao invés de chutar. A defesa do Novorizontino interceptou o passe e afastou a bola.

O Tigre ainda assustou os mandantes aos 43. Léo Natel experimentou de fora da área e viu Rafael fazer a defesa. No minuto seguinte, foi a vez de Patrick Brey arriscar de longe e forçar o arqueiro são-paulino a fazer outra boa intervenção. Nada de gols na etapa inicial.

Segundo tempo

O segundo tempo começou morno e só esquentou a partir dos 15 minutos. Lucas cobrou falta, a bola desviou na barreira e passou perto do gol defendido por Airton.

O São Paulo aproveitou um vacilo da defesa do Novorizontino e enfim estreou o marcador aos 17 minutos. Enzo Díaz recuperou a bola na lateral e acionou Oscar, que enfiou para Lucas. O atacante apostou corrida com o marcador, ganhou a disputa e só rolou para Calleri, que teve o trabalho de empurrar para o gol vazio na pequena área.

O Tigre se lançou ao ataque e levou perigo aos 21 minutos. Matheus Frizzo bateu escanteio em direção a César Martins, que cabeceou para o chão e assustou Rafael.

Os mandantes conseguiram administrar a vantagem na reta final do confronto e quase ampliaram a vantagem no fim. Alisson cobrou escanteio com categoria e acertou a bola no travessão. Aos 49 minutos, Ferreira fez fila na defesa do Novorizontino, mas acabou mandando para fora.

FICHA TÉCNICA



SÃO PAULO 1 X 0 NOVORIZONTINO

Local: Estádio do Morumbis, em São Paulo (SP)



Data: 3 de março de 2025, segunda-feira



Horário: às 20h (de Brasília)



Árbitro: Edina Alves Batista



Assistentes: Luiz Alberto Andrini Nogueira e Rafael Tadeu Alves de Souza



VAR: José Claudio Rocha Filho



Cartões amarelos: Patrick e Robson (Novorizontino); Zubeldía (São Paulo)



Cartões vermelhos: Patrick Brey (Novorizontino)



Público: 52.315 torcedores



Renda: R$ 3.371.196,00

GOL: Calleri, aos 17? do 2ºT (São Paulo)

SÃO PAULO: Rafael; Ferraresi, Arboleda e Alan Franco; Cédric, Alisson, Marcos Antônio (Bobadilla), Oscar (Ferreira) e Enzo Díaz (Wendell); Lucas e Calleri (André Silva).



Técnico: Luis Zubeldía

NOVORIZONTINO: Airton Michellon; Rafael Donato, Patrick (Pablo Dyego) e César Martins; Rodrigo Soares (Airton Moisés), Jean Irmer (Marlon), Luís Oyama (Bruno José), Matheus Frizzo e Patrick Brey; Léo Natel (Waguininho) e Robson.



Técnico: Eduardo Baptista.