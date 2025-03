São Paulo terá três zagueiros e Luciano no banco contra o Novorizontino; veja escalações

O São Paulo está definido para o jogo decisivo desta quarta-feira, contra o Novorizontino, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. O técnico Luis Zubeldía optou por escalar a equipe tricolor com três zagueiros, formação que deu certo no clássico diante do Palmeiras e na última rodada do Estadual, contra o São Bernardo.

Além disso, o volante Alisson, que ficou de fora dos últimos dois compromissos por controle de carga, está de volta à titularidade. Ele fará dupla com Marcos Antônio. Já o atacante Luciano inicia no banco de reservas.

A escalação do Tricolor, portanto, tem: Rafael; Ferraresi, Arboleda e Alan Franco; Cédric, Alisson, Marcos Antônio, Oscar e Enzo Díaz; Lucas e Calleri.

O time mandante tem desfalques importantes para a fase final do Paulistão. Zubeldía não conta com os volantes Pablo Maia e Luiz Gustavo, com o meia Rodriguinho e o zagueiro Ruan, todos lesionados.

Primeiro colocado do Grupo C, o São Paulo se reabilitou de uma pequena crise na semana passada. A equipe vinha de cinco partidas sem vencer, viu a liderança ficar ameaçada e o técnico Luis Zubeldía balançar no cargo. O time, no entanto, aliviou a pressão com o triunfo em cima do São Bernardo, por 3 a 1, no ABC paulista.

Do outro lado, o Novorizontino tenta repetir o feito do ano passado, quando eliminou o Tricolor em pleno Morumbis, nos pênaltis, e se classificou à semifinal do torneio estadual. O Tigre chega embalado por três vitórias consecutivas na temporada e encerrou a primeira fase no segundo lugar do Grupo C, com um ponto a menos que o São Paulo.

A bola rola daqui a pouco, a partir das 20h (de Brasília), no gramado do Morumbis. Edina Alves Batista apita o confronto, auxiliada por Luiz Alberto Andrini Nogueira e Rafael Tadeu Alves de Souza. José Claudio Rocha Filho será o árbitro responsável pelo VAR.