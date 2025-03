Santos teve janela graúda e apagou impressão de Neymar sozinho, diz Arnaldo

O Santos atuou bem no mercado da bola para deixar Neymar em boa companhia na reta final do Paulistão, analisou Arnaldo Ribeiro, no Posse de Bola, do Canal UOL, nesta segunda (3).

O comentarista destacou que o Santos contratou jogadores de qualidade, apagando a impressão de que Neymar teria que jogar sozinho.

O Santos investiu fábulas na montagem do novo time. Foi o time que mais trocou de uma fase para outra - com qualidade. E [entre] esses jogadores estão no banco, Rollheiser, Deivid Washington, têm bastante gente boa. O Neymar não está sozinho nessa. A impressão de que o Neymar fosse jogar sozinho se apagou depois dessa janela graúda.

Arnaldo Ribeiro

O Santos foi brindado novamente com a estrela de Neymar, bateu o Red Bull Bragantino por 2 a 0 na Vila Belmiro e já sabe que terá pela frente um clássico fora de casa na semifinal do Paulistão. Neymar e João Schmidt marcaram na vitória, um em cada tempo. O camisa 10 foi decisivo com participação em ambos os gols. Ele fez o seu terceiro desde o retorno ao clube, guardando o dele pelo segundo jogo seguido.

O Santos enfrentará Corinthians ou Palmeiras na semi, mas a definição do rival depende do resultado de São Paulo x Novorizontino. De acordo com o regulamento do Paulistão, o Peixe tem neste momento a 3ª melhor campanha entre os semifinalistas e confirma tal posição se o São Paulo perder ou avançar nos pênaltis. Nesse caso, enfrenta o Palmeiras. Porém, caso o Tricolor vença, o adversário do Alvinegro praiano será o Corinthians, líder na classificação geral.

Palmeiras: Estêvão é mais desequilibrante do que o Endrick, dispara Arnaldo

Destaque do Palmeiras nas quartas de final do Paulistão, Estêvão tem mais potencial para decidir partidas do que tinha Endrick, afirmou Arnaldo Ribeiro, no Posse de Bola nesta segunda (3).

Na opinião do comentarista, quando tem Estêvão em campo, o Palmeiras pode até não jogar bem, mas as chances de vencer seguem altas pela capacidade que o atacante tem mostrado de desequilibrar os rivais.

