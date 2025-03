Santos reforma vestiário da Vila, mas pai de Neymar avisa: "Estamos precisando de bastante ainda"

Na noite do último domingo, pouco antes da bola rolar para as quartas de final do Campeonato Paulista, o elenco do Santos chegou à Vila Belmiro e se deparou com o vestiário totalmente reformado. As obras foram concluídas a tempo para a recepção dos jogadores.

Em vídeo divulgado pelo Peixe nas redes sociais, o pai de Neymar, que liderou o processo de reforma, valorizou a ajuda de parceiros, colaboradores e funcionários que fizeram a mudança acontecer. Entretanto, ele deixou claro que ainda é preciso muito mais.

"É um projeto que começou lá atrás, né Marcelo? O pensamento era trazer o Neymar, que já era uma coisa bem difícil. Mas a gente teve que meter a cara aqui, tentar ajudar da melhor maneira possível. A gente encontrou bastante parceiros para fazer isso, os colaboradores que deram de tudo para essa reconstrução do Santos. Estamos felizes, mas queremos mais. Estamos precisando de bastante ainda. É só o começo", afirmou.

"As pessoas vão entendendo aos poucos o pensamento de todos aqui de colaborar. Primeiro, você precisa moralizar certas partes, certas áreas, para que ela possa dar crescimento, evolução. E a gente vai ver isso no dia a dia", complementou.

O pai de Neymar chamou alguns parceiros para ajudar em toda operação. Estas empresas estão registrando algumas partes do processo nas redes sociais. A Cazzabela Engenharia, por exemplo, publicou que foram investidos mais de R$ 2,5 milhões.

O novo vestiário da Vila Belmiro! ?? pic.twitter.com/oZ19MKbCh7 ? Santos FC (@SantosFC) March 3, 2025

O vestiário do Santos teve diversas mudanças na iluminação, no piso, nas paredes e nos armários. O armário de Neymar, inclusive, tem selos estilizados com a frase "The Prince" (O Princípe, na tradução livre). A porta do vestiário, por sua vez, agora é blindada.

O presidente Marcelo Teixeira também destacou a importância da reforma no vestiário para o projeto de reconstrução do Santos, que está em andamento.

"É apenas o início, o início de um projeto de reconstrução tão importante para o Santos, no momento onde você tem possibilidade de potencializar através da marca do Neymar, do prestígio, do nome associado ao Santos Futebol Clube, de buscar e dividir com parceiros. Aliás, aqui do nosso lado, deveriam estar e vão estar outras pessoas num futuro próximo. Para que eles tenham essa evidência e essa notoriedade", explicou o dirigente.

"É uma gestão profissional compartilhada. Só assim a gente pode fazer com que um clube que sai da Série B do Campeonato Brasileiro e está num processo de dificuldade, possa encontrar através de um local como esse: segurança, conforto. Os atletas, estando aqui, se sentem mais preparados, e não deixam de lado a tradição, o passado de colocar frases, nomes, personalidades que fizeram e que fazem parte da rotina do Santos", finalizou Teixeira.