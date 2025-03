Santos: 'Neymar parece gostar do trabalho do Caixinha', diz Yara Fantoni

A relação entre Neymar e o treinador Pedro Caixinha, do Santos, parece ser de grande respeito, afirmou Yara Fantoni, no Fim de Papo, neste domingo (2).

A colunista ressaltou as dúvidas que foram lançadas sobre a comissão técnica santista antes da chegada de Neymar e como elas têm sido superadas.

Acho que o Caixinha nunca imaginou que ia treinar o Neymar. Quando veio, já deve ter pensado que o Tite viria junto e que tinha prazo de validade ali. [...] O Caixinha faz um bom trabalho, vai jogando para onde pode. O Neymar tem uma força grande ali dentro, mas eu sinto um respeito; parece que o Neymar gosta do trabalho do Caixinha. Não vejo antipatia ou rejeição.

Yara Fantoni

