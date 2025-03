'Santos é zebra!' Colunistas apontam favoritos nas finais do Paulista

Apesar do crescimento do Santos, Corinthians e Palmeiras são os grandes favoritos nas fases finais do Paulistão, opinaram Danilo Lavieri e Yara Fantoni, no Fim de Papo, neste domingo (2).

Santos é zebra contra Palmeiras e Corinthians, diz Lavieri

O Santos é zebra tanto contra Corinthians quanto contra Palmeiras. Vejo como zebra contra os dois. Lembro do jogo do Neymar contra o Corinthians em que ele não fez muita coisa. Para mim, esse vai ser o desafio do Neymar agora: mostrar contra o Corinthians um jogo legal.

Danilo Lavieri

Corinthians tem conjunto e não dá para duvidar do Palmeiras

O Corinthians, desde o início do campeonato, é o time que chegou chegando, com mais invencibilidade, mais conjunto. [...] O Palmeiras tem dificuldades, quase não classifica, mas goleia e vai à semifinal. Não dá para duvidar.

Yara Fantoni

