Rollheiser celebra estreia pelo Santos e exalta trabalho do grupo em classificação no Paulista

O Santos venceu o Red Bull Bragantino por 2 a 0, no último domingo, e se classificou para a semifinal do Campeonato Paulista. Novo reforço, o meia-atacante argentino Bejamín Rolheiser estreou pelo Peixe.

O camisa 32 entrou no segundo tempo da partida e pôde jogar por pouco mais de 25 minutos. Nesta segunda-feira, ele celebrou a estreia e exaltou o trabalho da equipe pela classificação.

O estreante da noite! ?? pic.twitter.com/F7HhEJhZPm ? Santos FC (@SantosFC) March 3, 2025

"Feliz de poder estrear com essa camisa. Grande trabalho de toda a equipe para conseguir a classificação! Seguimos trabalhando todos juntos pelo objetivo", escreveu Rollheiser, em seu perfil no Instagram.

O argentino de 24 anos estava no Benfica, de Portugal, e foi anunciado pelo Alvinegro Praiano no dia 12 de fevereiro. O jogador assinou em definitivo com o clube até o final de 2028.

Rollheiser espera voltar a campo pelo Santos na semifinal do Paulista. O adversário será definido após o duelo entre São Paulo e Novorizontino, que fecham as quartas de final, nesta segunda-feira. Corinthians e Palmeiras são os possíveis rivais do Peixe na próxima fase.