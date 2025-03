Rodada NBA: Com 44 pontos de Anthony Edwards, Timberwolves vencem os Suns

Diversos jogos agitaram a rodada da NBA, liga norte-americana de basquete, neste domingo. O Minnesota Timberwolves bateu o Phoenix Suns, por 116 a 98, no Footprint Center. O destaque da partida foi Anthony Edwards, que terminou com 44 pontos, cinco rebotes e sete assistências.

Além dele, Donte DiVincenzo, com 24 pontos, dois rebotes e duas assistências, e Julius Randle, 20 pontos, seis rebotes e três assistências, também tiveram bom desempenho. Pelo lado dos Suns, Kevin Durant foi o melhor em quadra e anotou 26 pontos, pegou dez rebotes e deu quatro assistências.

Com a vitória, o Minnesota Timberwolves segue na 8ª posição da Conferência Oeste, com 33 vitórias e 29 derrotas. O Phoenix Suns, com apenas duas vitórias nos últimos dez jogos, permanece fora da zona de Play-in, na 11ª colocação do Oeste, com 28 vitórias e 33 derrotas.

Os Timberwolves voltam à quadra nesta terça-feira, às 22 horas (de Brasília), quando recebem o Philadelphia 76ers, no Target Center. Os Suns encaram o Los Angeles Clippers na madrugada de terça para quarta-feira, à meia-noite, no Footprint Center.

Los Angeles Lakers x Los Angeles Clippers

Também neste domingo, as duas equipes de Los Angeles se enfrentaram, com os Lakers levando a melhor sobre os Clippers, por 108 a 102, na Crypto.com Arena. Luka Doncic foi o nome do jogo, com 29 pontos, seis rebotes e nove assistências.

O novato Dalton Knecht também foi importante, com 19 pontos e quatro rebotes. LeBron James terminou a partida com 17 pontos, cinco rebotes e nove assistências. Por outro lado, os 33 pontos e dez rebotes de Kawhi Leonard não foram suficientes para evitar a derrota. James Harden teve uma noite abaixo, com apenas 13 pontos, dois rebotes e oito assistências.

Another W for the Purple & Gold pic.twitter.com/vBCH6Z5Dzr ? Los Angeles Lakers (@Lakers) March 3, 2025

Assim, os Lakers, que venceram a sexta seguida, assumiram a vice-liderança da Conferência Oeste, com 38 vitórias e 21 derrotas. Já os Clippers seguem na 6ª posição do Oeste, com 32 vitórias e 23 derrotas.

O Los Angeles Lakers volta à quadra na madrugada desta quarta-feira, às 00h30, quando recebe o New Orleans Pelicans, na Crypto.com Arena. O Los Angeles Clippers enfrenta o Phoenix Suns na madrugada de terça para quarta-feira, à meia-noite, no Footprint Center.

Confira outros resultados da NBA neste domingo

Miami Heat 112 x 116 New York Knicks

San Antonio Spurs 132 x 146 Oklahoma City Thunder

Indiana Pacers 127 x 112 Chicago Bulls

Orlando Magic 102 x 104 Toronto Raptors

Utah Jazz 121 x 128 New Orleans Pelicans

Boston Celtics 110 x 103 Denver Nuggets

Cleveland Cavaliers 133 x 129 Portland Trail Blazers