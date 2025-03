Flu fará nova proposta ao Volta Redonda para jogar 2º duelo no Maracanã

Do UOL, no Rio de Janeiro

Fluminense, Volta Redonda e a Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj) farão uma reunião hoje para definir se alteram o segundo jogo, no próximo dia 9, do Raulino de Oliveira para o Maracanã.

O que aconteceu

Inicialmente, o Voltaço decidiu mandar a partida da volta em seus domínios. O Tricolor, por sua vez, chegou a fazer uma proposta para que o duelo acontecesse no Maracanã. Para isso, ofereceu 70% da renda, mas o time da Cidade do Aço negou por entender que o fator casa poderia ser um ponto a favor.

Ontem, porém, o Fluminense goleou por 4 a 0 no jogo de ida e o cenário mudou de figura. A classificação tornou-se bastante complicada para o Volta Redonda, que agora já avalia a possibilidade de se obter uma maior arrecadação atuando no maior palco do futebol carioca. O UOL apurou que o Tricolor manterá a proposta de 70%.

Titular na vitória, Martinelli torce para que ocorra esta troca. O volante, inclusive, ressaltou que o criticado gramado do Maracanã tem apresentado uma melhora nesta temporada.

Eu ainda não vi essa possibilidade, mas seria bom, sim, jogar aqui (Maracanã). O campo melhorou bastante, está menos duro, então seria muito bom jogar aqui de novo.

Martinelli

Com a goleada, o Fluminense pode perder por até três gols que fica com a vaga na final. Porém, se o Volta Redonda devolver uma vitória por quatro gols de diferença se classifica por ter a vantagem de jogar por dois resultados iguais. O direito foi obtido por ter feito uma melhor campanha na Taça Guanabara, sendo vice-campeão.