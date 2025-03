Red Bull Bragantino tem conversas com Palmeiras para contratação do zagueiro Naves

O zagueiro Kaiky Naves pode ser o próximo a deixar o Palmeiras. O Red Bull Bragantino tem conversas em andamento com a diretoria alviverde para contratar o defensor de 22 anos.

Conforme apurado pela Gazeta Esportiva, a possibilidade de Naves ser negociado pelo Palmeiras existe, mas outros detalhes, como os moldes da negociação, ainda estão sendo definidos.

Em coletiva de imprensa concedida no último sábado, o técnico Abel Ferreira deu a entender que o futuro de Naves pode mesmo ser longe do Palmeiras. Segundo o português, o jogador já expressou o desejo de ter mais minutos em campo. Com isso, o treinador entende que uma possível solução é a saída do zagueiro.

"Acho que vamos ajudar o Naves em outra perspectiva. Falamos com ele no ano passado, disse que queria jogar mais. Está certo, comprometeu-se muito conosco. Precisou jogar agora contra o Mirassol e deu resposta séria e dura. É uma posição que, pessoalmente, estou contente, nesse momento. Temos cinco zagueiros. O Naves acredito que vamos conseguir ajudá-lo a ir para um clube onde possa jogar mais", declarou o português.

Naves chegou ao Palmeiras em 2018 para integrar as categorias de base. Ganhou destaque e fez sua estreia pelo profissional do Palmeiras em 2021. Desde então, o zagueiro seguiu à disposição da comissão técnica e está na equipe principal de forma definitiva desde 2023. Ao todo, ele tem 41 jogos pelo time.

Na atual temporada, o zagueiro disputou oito jogos, seis deles como titular. O camisa 34 sempre enfrentou forte concorrência no setor e das últimas vezes que viu uma brecha se abrir, primeiro lidou com Vitor Reis "furando" a fila e agora foi passado para trás por Benedetti, que ainda pode atuar pelo sub-20. Além disso, o Palmeiras ainda contratou outros dois novos zagueiros recentemente: Bruno Fuchs e Micael.

Red Bull Bragantino e Palmeiras também fazem outros dois negócios em paralelo. O Verdão encaminhou a saída do volante Fabinho para o Massa Bruta, e também tenta a contratação do meia Lucas Evangelista.