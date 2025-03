Rebeca Andrade recebe indicação para o prêmio Laureus; confira todos os indicados

Vencedora de quatro medalhas nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, a ginasta brasileira Rebeca Andrade foi indicada para o prêmio Laureus, conhecido como "Oscar do Esporte", na categoria Retorno do Ano. A premiação acontece no dia 21 de abril, em Madri, na Espanha.

"Que honra! Obrigada Laureus pela indicação", escreveu Rebeca Andrade nos stories do Instagram.

Após superar diversos problemas físicos, incluindo três lesões no ligamento cruzado anterior do joelho direito, e passar por oito cirurgias, Rebeca Andrade conquistou quatro medalhas nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 e se tornou a maior medalhista olímpica da história do esporte brasileiro, com seis ao todo.

Ano passado, a ginasta venceu o ouro no solo, prata no individual geral e no salto e bronze por equipes. Em Tóquio 2020, Rebeca já havia vencido a medalha de ouro no salto e de prata no individual geral.

A brasileira de 25 anos concorre ao prêmio com o nadador norte-americano Caeleb Dressel, vencedor de duas medalhas de ouro em Paris depois de um período afastado para cuidar da saúde mental, e a esquiadora suíça Lara Gut-Behrami, bicampeã do mundo na modalidade oito anos após o primeiro troféu e uma lesão de LCA.

Além do motociclista espanhol Marc Márquez, que se recuperou de uma lesão no braço e encerrou um jejum de 1043 dias em vitórias no MotoGP, do jogador de críquete indiano Rishabh Pant, sobrevivente de um grave acidente de carro e vencedor da Copa do Mundo da modalidade com a seleção indiana, e da nadadora australiana Ariarne Titmus, que venceu duas medalhas de ouro em Paris, após retirar um tumor no ovário direito.

Rebeca Andrade pode se juntar a Ronaldo e Daniel Dias como os únicos brasileiros vencedores de um prêmio Laureus. A ginasta ainda pode se tornar a primeira mulher brasileira a conquistar o "Oscar do Esporte".

Confira todos os indicados ao prêmio Laureus

Esportista Masculino do Ano:

Armand Duplantis (salto com vara - Suécia)

Carlos Alcaraz (tênis - Espanha)

Léon Marchand (natação - França)

Tadej Pogacar (ciclismo - Eslovênia)

Max Verstappen (Fórmula 1 - Holanda/Red Bull Racing)

Esportiva Feminina do Ano:

Simone Biles (ginástica artística - EUA)

Aitana Bonmatí (futebol - Espanha/Barcelona)

Sifan Hassan (atletismo - Holanda)

Faith Kipyegon (atletismo - Quênia)

Sydney McLaughlin-Levrone (atletismo - EUA)

Aryna Sabalenka (tênis - Belarus)

Time do Ano:

Barcelona (futebol feminino - Espanha)

Boston Celtics (basquete - EUA)

McLaren (Fórmula 1 - Reino Unido)

Real Madrid (futebol - Espanha)

Seleção masculina de futebol da Espanha

Seleção masculina de basquete dos EUA

Esportista do Ano em Esportes de Ação:

Yuto Horigome (skate - Japão)

Chloe Kim (snowboard - EUA)

Caroline Marks (surfe - EUA)

Aleksandra Miroslaw (escalada de velocidade - Polônia)

Tom Pidcock (ciclismo de montanha - Reino Unido)

Arisa Trew (skate - Austrália)

Retorno do Ano:

Rebeca Andrade (ginástica artística - Brasil)

Caeleb Dressel (natação - EUA)

Lara Gut-Behrami (esqui - Suíça)

Marc Márquez (motociclismo - Espanha)

Rishabh Pant (críquete - Índia)

Ariarne Titmus (natação - Austrália)

Revelação do Ano:

Julien Alfred (atletismo - Santa Lúcia)

Bayer Leverkusen (futebol - Alemanha)

Summer McIntosh (natação - Canadá)

Letsile Tebogo (atletismo - Botsuana)

Victor Wembanyama (basquete - França/San Antonio Spurs)

Lamine Yamal (futebol - Espanha/Barcelona)

Esportista do Ano com Deficiência:

Catherine Debrunner (atletismo - Suíça)

Teresa Perales (natação - Espanha)

Tokito Oda (tênis - Japão)

Matt Stutzman (tiro com arco - EUA)

Jiang Yuyan (natação - China)

Qu Zimo (badminton - China)

Prêmio Esporte Para o Bem:

Kick4life (futebol - Lesoto)

Figure Skating in Harlem (patinação no gelo - EUA)

Kind Surf (surfe - Espanha)

Liberi Nantes (futebol - Itália)

Paris Basket 18 (basquete - França)

Street League (diversos esportes - Reino Unido)