Paulistão encerra jejum e terá quarteto nas semifinais após 6 anos

As semifinais do Campeonato Paulista contarão com o quarteto Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos pela primeira vez nos últimos seis anos. O Tricolor se classificou hoje ao eliminar o Novorizontino no Morumbis ao vencer por 1 a 0.

O que aconteceu

Último classificado, o São Paulo vai enfrentar o Palmeiras com o mando de campo do adversário.

O Corinthians, dono da melhor campanha do torneio, enfrentará o Santos na Neo Química Arena.

Hoje a Federação Paulista de Futebol fará uma reunião para definir as datas e horários dos dois confrontos de semifinal, sendo que os duelos serão com torcida única dos mandantes.

Por motivos de segurança, os duelos serão realizados em dias diferentes justamente por envolverem grandes torcidas da capital. A tendência é Corinthians x Santos no domingo e Palmeiras x São Paulo em outro dia — a diretoria alviverde trabalha para ter o jogo na segunda-feira, a fim de poder contar com seu estádio com capacidade máxima.

Grandes classificados

O Paulistão de 2019 foi o último a contar com o quarteto. O Estadual teve Corinthians e São Paulo como finalistas, e o Alvinegro ficou com o título.

Desde então, pelo menos um dos quatro não chegou à semifinal. O Palmeiras é o único a chegar pelo menos às semifinais em todas as edições neste intervalo.

As edições de 2021 e 2022 foram as que chegaram mais perto, com Corinthians, São Paulo e Palmeiras semifinalistas. O Santos e não avançou ao mata-mata em nenhum desses anos.

Os semifinalistas do Paulistão:

2025 - Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos

2024 - Novorizontino, Palmeiras, Red Bull Bragantino, Santos

2023 - Água Santa, Ituano, Palmeiras e Red Bull Bragantino

2022 - Corinthians, Palmeiras, Red Bull Bragantino e São Paulo

2021 - Corinthians, Mirassol, Palmeiras e São Paulo

2020 - Corinthians, Mirassol, Palmeiras e Ponte Preta

2019 - Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo

Paulistão 2025 ao vivo no UOL Play e no Canal UOL

Agora você pode assistir ao Campeonato Paulista no UOL Play e no Canal UOL.

São até 7 jogos ao vivo por rodada, com o melhor time de narradores e comentaristas da TV e do streaming.

O Canal UOL está disponível nas principais operadoras de TV a cabo do país e streaming:

Na Claro TV, está no canal 549.

Na Vivo TV, o número é 613.

O Canal UOL também está disponível na Oi TV (canal nº 140), na Sky (canal n° 88), na TVRO Embratel (canal nº 546), na Zapping (canal nº 64), na Samsung TV (canal n° 2074), na Pluto TV e no UOL Play

Para assinar o pacote UOL Play Futebol, clique aqui.