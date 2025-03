Palmeiras: Estêvão é mais desequilibrante do que o Endrick, dispara Arnaldo

Destaque do Palmeiras nas quartas de final do Paulistão, Estêvão tem mais potencial para decidir partidas do que tinha Endrick, afirmou Arnaldo Ribeiro, no Posse de Bola, do Canal UOL, nesta segunda-feira (3).

Na opinião do comentarista, quando tem Estêvão em campo, o Palmeiras pode até não jogar bem, mas as chances de vencer seguem altas pela capacidade que o atacante tem mostrado de desequilibrar os rivais.

Com esse menino [Estêvão], o Palmeiras pode se dar ao luxo de não jogar bem, que ganha partidas pelo desequilíbrio que ele proporciona. Acho que ele é mais desequilibrante do Endrick - pela característica técnica, pela leveza, pelo repertório.

Arnaldo Ribeiro

Juca: Estêvão é o melhor jogador do Paulistão

Para o colunista Juca Kfouri, o jogador do Palmeiras é o melhor melhor jogador do Campeonato Paulista.

O Estêvão está para o Campeonato Paulista como o Yamal está para o Espanhol. [...] O destaque, a grande notícia é o Neymar fazendo a bola parada funcionar e o Santos chegar às semifinais. O melhor jogador do campeonato é o Estêvão.

Juca Kfouri

