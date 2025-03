Palmeiras atropela Blooming-BOL e estreia com vitória na Copa Libertadores sub-20

O sub-20 do Palmeiras estreou com o pé direito na Copa Libertadores da categoria. Na noite desta segunda-feira, o Verdão goleou o Blooming, da Bolívia, por 6 a 0, no Estádio Carfem, pelo Grupo C. Luighi, Figueiredo, Diogo Antônio, Rafael Coutinho e Riquelme Fillipi (2x) balançaram as redes na goleada alviverde.

Com o resultado, o Palmeiras somou os primeiros três pontos na competição e assumiu o topo do Grupo C. Já o Blooming não fez boa estreia e aparece na lanterna da chave, sem pontos.

Os dois clubes voltam a campo pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores sub-20. O Palmeiras visita o Cerro Porteño, do Paraguai, no Estadio Gunther Vogel, enquanto o Blooming-BOL pega o Independiente del Valle, do Equador. Ambos os jogos acontecem nesta quinta-feira, às 19h (de Brasília).

SHOW DA MOLECADA! Com gols de Luighi, Diogo, Figueiredo, Coutinho e Riquelme Fillipi (2x), estreamos com vitória em busca da #GlóriaEterna Sub-20! ? pic.twitter.com/FrtSq9oFpo ? SE Palmeiras (@Palmeiras) March 3, 2025

Os gols do jogo

O Palmeiras teve um pênalti a seu favor logo aos 12 minutos do primeiro tempo. Erick Belé foi derrubado na área pelo goleiro rival e a arbitragem assinalou a cobrança. Luighi foi para a cobrança e não desperdiçou: 1 a o. Já com 20 minutos, os Crias da Academia chegaram ao segundo gol sem muitas dificuldades. Após cobrança de escanteio de Gilberto para dentro da área, Diogo finalizou "no susto", com a coxa, e colocou a bola no fundo das redes.

Seis minutos depois, o Alviverde anotou o terceiro gol, novamente em uma jogada de bola aérea. Em nova cobrança de escanteio, dessa vez para a primeira trave, Figueiredo ganhou pelo alto e cabeceou para o fundo do gol. E com 39 minutos, o Palmeiras transformou a vitória em goleada. Figueiredo ajeitou e finalizou de fora da área. A bola desviou no zagueiro do Blooming-BOL e sobrou limpa para Rafael Coutinho, que só completou para as redes.

Aos 26 minutos da segunda etapa, o Verdão aumentou ainda mais a vantagem no placar. Gilberto cruzou rasteiro para dentro da área. Erick Belé fez o corta-luz e enganou a defesa do Blooming. A bola sobrou limpa dentro da área com Riquelme Fillipi, que finalizou e guardou.

Um minuto depois, saiu o sexto gol e último gol palmeirense. Gilberto enfiou bom passe para Heittor. O jogador invadiu a grande área e cruzou rasteiro para trás. O passe encontrou Riquelme Fillipi, que empurrou para as redes pela segunda vez na noite.