Novorizontino quer aprontar novamente contra o São Paulo: 'Sem medo'

Do UOL, em São Paulo

Eduardo Baptista comandava o Novorizontino no ano passado, quando sua equipe eliminou o São Paulo nos pênaltis em pleno Morumbis. Agora ele retorna ao mesmo estádio para tentar o feito novamente contra o favorito Tricolor pelas quartas do Paulistão, hoje, às 20h.

"Foi uma grande noite, onde a equipe do Novorizontino se portou como grande. A gente entende e sabe da força que é o São Paulo, das qualidades que têm seus jogadores, jogadores a nível de seleção brasileira. Mas a gente vem construindo um trabalho e vai para fazer um grande jogo, respeitando São Paulo, mas nunca com medo", afirmou ao UOL.

O treinador destacou a significativa mudança na equipe desde aquele confronto. "Mudou mais de 50%. O Rômulo acabou sendo vendido ao Palmeiras, o William Lepo foi para o Vitória, o Chico voltou para o Sport. É praticamente uma equipe renovada", disse, reconhecendo que, apesar das trocas, a filosofia do time se fortaleceu.

"A gente trouxe jogadores fisicamente melhores, tecnicamente melhores. É uma equipe bastante forte mentalmente", completou.

O treinador também elogiou a mentalidade de sua equipe, que conseguiu reverter resultados adversos em jogos recentes. "A parte mental é muito forte. A equipe se reorganiza e consegue buscar resultados, mesmo em situações adversas", destacou.

Sobre o São Paulo, ele reconheceu a qualidade técnica do adversário. "Tecnicamente é um dos times mais bem recheados do futebol brasileiro, eu comparo até a nível de um Flamengo, são atletas que, mesmo neutralizando o esquema tático, se resolvem na individualidade", analisou.

O treinador também comentou sobre o trio de jogadores do São Paulo, Lucas Moura, Oscar e Calleri. "É um trio que qualquer treinador no futebol brasileiro e mundial gostaria de ter. O Calleri é um matador, e o Oscar é um jogador muito leve que se resolve com um toque", disse.