Neymar Pai, sobre novo vestiário do Santos: 'É só o começo'

Neymar Pai prometeu outras melhorias na Vila Belmiro após ajudar na reforma do vestiário do Santos.

O que aconteceu

Neymar Pai acionou parceiros e contou com os funcionários do Santos para entregar um novo vestiário em poucos dias. A inauguração ocorreu na vitória por 2 a 0 sobre o Red Bull Bragantino.

As obras do vestiário envolveram pintura, adesivação, troca de iluminação, grama sintética da área de aquecimento, além de novo layout e atualizações tecnológicas.

O curioso é que o Santos negocia com a WTorre para construir uma arena no mesmo terreno onde fica a Vila Belmiro atual, que seria demolida. O Peixe afirma que as tratativas pela arena continuam, mesmo com essa reforma.

Tentamos ajudar da melhor maneira possível. Graças a Deus encontramos bastantes parceiros para nos ajudar nesta empreitada. Os colaboradores deram de tudo para sair essa reconstrução do Santos. Estou muito feliz com isso. Já queremos mais, precisamos de bastante ainda e é só o começo. Isso começa com uma visão diferente que o clube está adotando. Não só para que o jogador se sinta em casa, mas que ele traga para dentro do vestiário a sua família, as pessoas que mais ama, para chegar dentro do campo e poder fazer o melhor, isso faz parte do jogador Neymar Pai

O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, também previu outras reformas no clube.

"É apenas o início de um projeto de reconstrução muito importante para os Santos, em um momento em que temos a possibilidade de potencializar, através da marca do Neymar, o prestígio do nome associado ao Santos, dividindo isso com grandes parceiros e com os funcionários do Clube, que foram importantes para que essa obra saísse em tempo recorde", afirmou o mandatário.