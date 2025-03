Memphis lidera setor ofensivo do Corinthians contra o Mirassol; veja números

Memphis Depay foi o grande destaque do Corithians na vitória contra o Mirassol por 2 a 0 que garantiu a vaga do Timão à semifinal do Paulistão. O holandês, que permaneceu os 90 minutos em campo, contribuiu nos dois tentos do Alvinegro, com um gol e uma assistência.

Segundo o Sofascore, Memphis criou uma grande chance e fez quatro passes decisivos - liderando o quesito na partida. O camisa 10 ainda acertou três dos quatro cruzamentos que tentou e acertou as três finalizações que fez no gol, obrigando Alex Muralha a fazer duas grandes defesas.

Em 57 ações com a bola, Memphis Depay teve taxa de precisão nos passes de 83%, já que concluiu 30 passes em um total de 36 tentados. O holandês acertou dois lançamentos dos três que buscou.

A assistência de Depay saiu por meio de um escanteio, aos 22 minutos do primeiro tempo. Pela esquerda do campo de ataque, o holandês mandou a bola para área e Romero subiu para cabecear e estufar as redes de Muralha. Agora, o gol do camisa 10 saiu aos 31 da etapa final, ao completar, de cabeça, um cruzamento do estreante lateral esquerdo Angileri.

#Paulistão ?? Memphis Depay foi o Destaque Sofascore de Corinthians 2-0 Mirassol! ? 1 gol

? 1 assistências

? 1 grande chance criada

? 4 passes decisivos (1º do jogo!)

? 3 finalizações (3 no gol!)

?? 3/4 cruzamentos certos (!)

? Nota Sofascore 8.6 pic.twitter.com/BZHDQxG2V6 ? Sofascore Brasil (@SofascoreBR) March 2, 2025

Com a vaga na semi, o Corinthians se juntou ao Palmeiras e aguarda seu adversário da próxima fase. O Santos se classificou após vencer o Red Bull Bragantino por 2 a 0, na Vila Belmiro, também no domingo. O São Paulo duela com o Novorizontino, nesta segunda-feira.

Porém, antes, em busca de uma vaga na fase de grupos da Libertadores, o Corinthians visita o Barcelona-EQU, no Estádio Isidro Romero Carbo. A bola rola nesta quarta-feira, pela ida da terceira fase, a partir das 21h30 (de Brasília).