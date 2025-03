Memphis Depay lidera participações a gol no Corinthians e se aproxima de novo bônus no contrato

Memphis Depay foi o principal nome do Corinthians na vitória sobre o Mirassol, pelas quartas de final do Campeonato Paulista, por 2 a 0. Com uma bola na rede e uma assistência, o atacante chegou à marca de sete participações para gol nesta temporada, ultrapassou o atacante Talles Magno e se tornou o líder nesse quesito no elenco. O bom desempenho fez com que fosse lembrado por Ronald Koeman na pré-convocação da seleção holandesa e se aproxime de mais um bônus no contrato.

Até a partida deste domingo, o atacante brasileiro, que está emprestado pelo New York City, liderava a estatística, com cinco tentos e uma assistência. Depois de iniciar a temporada como titular no ataque, Talles Magno retornou à reserva nas últimas partidas, como uma peça utilizada por Ramón Díaz no segundo tempo. O atacante, no entanto, ainda lidera a artilharia da equipe em 2025.

O contrato de Memphis Depay com o Corinthians, revelado pelo ge e ao qual o Estadão teve acesso, prevê o pagamento de R$ 1.575.201,00 líquidos assim que o atacante somasse 20 participações para gol, entre setembro de 2024 e julho de 2025. No último mês, ele já havia ganho o mesmo bônus, por chegar às 15ª participação em duelo com o Universidad Central da Venezuela (UVC) pela segunda fase da Libertadores.

Agora, com o desempenho diante do Mirassol, está a duas participações para gol de desbloquear o próximo gatilho em seu contrato. Em 25 jogos, o atacante soma nove gols e nove assistências em sua passagem pelo Brasil. No período em que o jogador completar um ano de clube, Memphis pode somar até R$ 6,3 milhões em bônus. Este valor em prêmios será alcançado caso chegue à marca de 30 participações para gol com a camisa alvinegra, até julho deste ano.

O mecanismo se repete de agosto de 2025 a julho de 2026, mas com as estatísticas zeradas. Outras cláusulas presentes no contrato do atacante consideram o número de partidas em que o atacante está relacionado pelo time. Se superar a marca de 70%, entre setembro de 2024 e julho de 2025, garante mais R$ 6,3 milhões; o mesmo vale para o ano seguinte, quando se encerra o contrato.

Todas essas premiações são livres de impostos. Títulos e eleição para seleção do Brasileirão também garantem uma verba adicional ao atacante que, ao se somar com o salário e luvas, se aproxima da marca de R$ 120 milhões. A Esportes da Sorte, patrocinadora máster do Corinthians, garantiu um aporte de R$ 57 milhões para a contratação do atacante. No cenário em que Memphis atinja todos os bônus, a verba da casa de apostas representa 47,5% do montante.

Classificado à semifinal do Campeonato Paulista, o Corinthians aguarda o resultado da partida entre São Paulo e Novorizontino, nesta segunda-feira, para conhecer seu próximo adversário no Estadual. Caso os são-paulinos vençam, Ramón Díaz terá de se preparar para o duelo com o Santos; em caso de classificação do time tricolor nos pênaltis ou do Novorizontino, sob quaisquer circunstâncias, quem passar deste confronto encara o Corinthians.