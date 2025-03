Maycon vê elenco do Corinthians recheado e avalia disputa por vaga no time: "Vou brigar para jogar"

O Corinthians venceu o Mirassol, neste domingo, por 2 a 0, em duelo das quartas de final do Campeonato Paulista. Romero e Memphis Depay anotaram os gols do Timão, na Neo Química Arena. O meio-campista Maycon, que vem ganhando ritmo depois de retornar de lesão no joelho, ganhou mais minutos. O camisa 7 da equipe analisou o elenco e admitiu que vai firme brigar por uma vaga entre os titulares.

"Tive essa conversa com eles (Emiliano e Ramón) nos primeiros dias, quando voltei a treinar. Me deixei à disposição para jogar de primeiro ou segundo volante ou qualquer função que eles prefiram no meio campo. Me deixei à disposição. O elenco é muito cheio, tem grandes peças e essa rotatividade vai ser importante ao longo do tempo. Vou brigar para jogar em qualquer posição, quero jogar, como todos do elenco. Torço por meus companheiros porque só assim conseguimos brigar pelos títulos. Mas claro que vou brigar pela minha vaga e vou fazer isso", disse.

Maycon ficou de fora do Timão por dez meses devido a uma grave lesão no joelho esquerdo. Ele estreou nesta temporada no dia 9 de fevereiro, contra o São Bernardo, o que foi seu primeiro jogo sob comando da comissão técnica de Ramón Díaz.

Depois disso, foi relacionado para mais seis jogos, mas só atuou em três deles (Portuguesa, Guarani e Mirassol), sendo que diante do Bugre, ele foi titular e permaneceu em campo por 60 minutos. Já contra o Mirassol, saiu do banco de reservas e disputou cerca de 30 minutos. Foi dele o passe para Angileri dar assistência para o gol de Memphis.

"Independente das peças, acho que o sistema se sobressai. Quando é muito bem trabalhado independente disso a gente dá resultado e isso que fizemos. Acho que independente de quem entrasse, o resultado seria o mesmo porque a equipe trabalhou bastante. Todas as peças são importantes. Há posições que são bem recheadas. Temos que ter um sistema bem sólido para que ele nos ajude, na marcação, parte ofensiva. O grupo está muito bem", declarou.

O meio-campo do Corinthians é um dos setores mais recheados, como apontou Maycon. Voltando de lesão, o Cria do Terrão enfrenta grande concorrência na posição, que conta com Alex Santana, André Carrillo, Breno Bidon, Charles e Ryan, além de Raniele que, no momento, trata de lesão de grau 2 na coxa direita e deve ficar de fora por cerca de um mês.

Maycon celebrou a classificação do Corinthians à semifinal do Estadual. Contudo, o jogador já estabeleceu o foco no duelo de ida da terceira fase da Libertadores. O Timão enfrenta o Barcelona de Guayaquil, no Equador, nesta quarta-feira, a partir das 21h30 (de Brasília).

"Acho que, acima de tudo, o resultado é muito importante. Sabíamos que fazia tempo que o Corinthians não estava na semifinal e sempre temos que estar nessa posição. Claro que vamos lutar muito para estar na final. Acho que foi um resultado importante, não tomamos gol. Estávamos nos cobrando bastante. Hoje não tomamos muitos sustos, controlamos melhor o jogo. Vitória importante e agora é foco na Libertadores porque temos mais uma decisão e temos que estar voltados para isso", finalizou.