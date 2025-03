Mano Menezes celebra afirmação do Fluminense após começo de ano turbulento

O Fluminense goleou o Volta Redonda por 4 a 0, neste domingo, no Maracanã pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca. O técnico Mano Menezes celebrou a fase do clube após um momento de turbulência no começo do ano.

VEEEEEEEEENNNNNNNNCEEEE O FLUMINEEEEENNNNNSEEEEEE! CANOBBIO, ARIAS E GERMÁN CANO MARCAM E O FLU GOLEIA O VOLTA REDONDA NA IDA DA SEMIFINAL DO CARIOCA! ???????????? pic.twitter.com/CaFXOY5fUF ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) March 2, 2025

"O jogo resume bastante o que vem acontecendo com a gente nas últimas rodadas. A gente já vem de uma série de sete jogos sem derrota, isso foi dando afirmação, foi dando construção para a equipe. Era impossível entregar um jogo muito melhor, o início da temporada no Brasil é terrível para os clubes grandes. A gente fica naquela ânsia ao colocar uma equipe 'C' porque ela não consegue trazer resultado, o torcedor começa a ficar nervoso e olha na tabela vendo que os outros times estão se distanciando... então pela experiência de já termos passado muitas vezes por situações semelhantes, seguramos o máximo possível. Já é uma sensação boa de enxergar algo que te agrada", disse.

Mano Menezes foi perguntado também sobre a estrutura do elenco do Fluminense, se existem lacunas a serem preenchidas e se ele vê esses bons resultados perdurando na campanha da equipe em 2025.

"O que falta nessa hora é dinheiro, né? O elenco do Fluminense é bom. É um elenco que permitirá ao treinador fazer várias escolhas diferentes, de maneiras diferentes. Maneiras de jogar e de ter alternativas para jogos diferentes. O mais importante é as pessoas entenderem que nem sempre dá para ganhar assim", afirmou.

"Nós vamos jogar às vezes com outro tipo de adversário que não vai permitir e que nós vamos ter que ter outras escolhas. Não porque eu goste mais disso ou mais daquilo, às vezes outra maneira de jogar nos aproxima de vencer adversários mais difíceis. Isso vai exigir maturidade de todos, até do torcedor às vezes. Gostaria que fosse sempre assim. Mas o futebol não é assim", completou.

Nos últimos quatro jogos, o Fluminense possui uma média de 4,25 gols marcados e 0,5 gol sofrido por partida.

O próximo confronto da equipe será contra o Caxias do Sul, pela Copa do Brasil, nesta quarta-feira, às 19h (de Brasília), fora de casa.