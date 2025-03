'Celebramos muito': City reage à vitória de 'Ainda Estou Aqui' no Oscar

O Manchester City comemorou a vitória de 'Ainda Estou Aqui' no Oscar, pela categoria melhor filme estrangeiro. O time inglês usou seu perfil oficial em português para parabenizar o Brasil pelo primeiro triunfo na premiação internacional de cinema.

O que aconteceu

O City compartilhou um vídeo antigo dos jogadores assistindo televisão ao parabenizar o Brasil. Na ocasião, os jogadores acompanhavam a derrota do Arsenal para o Nottingham Forest, que sagrou o City campeão inglês na temporada 2022/23.

Parabéns pelo prêmio de Melhor Filme Internacional para 'Ainda Estou Aqui'. Nós aqui no City celebramos muito. Manchester City, no Instagram

Já os torcedores apontaram uma "estratégia" do clube inglês para tentar "fazer as pazes" com o Brasil. Isso porque Rodri, meia do City, protagonizou uma disputa com Vinicius Jr pelo prêmio de melhor do mundo na última temporada.

'Ainda Estou aqui' concorreu em três categorias do Oscar, e levou uma estatueta. O longa também foi indicado a melhor filme, e Fernanda Torres disputou o prêmio de melhor atriz.