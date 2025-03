Luto! Tricampeão olímpico de wrestling, Buvaisar Saitiev morre aos 49 anos

No último domingo (2), o mundo se despediu de uma das maiores lendas da história do wrestling. Tricampeão olímpico da modalidade, Buvaisar Saitiev morreu aos 49 anos de idade. A informação foi dada em primeira mão pela imprensa russa, via portal 'TASS', que aponta que o veterano faleceu em Moscou. A causa de sua morte, porém, ainda não foi confirmada.

Três vezes medalhista de ouro olímpico na categoria até 74 kg, Buvaisar se consagrou em 1996, 2004 e 2008. Além do retrospecto nos Jogos Olímpicos, o russo também foi hexacampeão mundial e hexacampeão europeu. Apontado como um dos melhores atletas da modalidade em todos os tempos, Saitiev também foi eleito o melhor wrestler do mundo em cinco temporadas: 1996, 1997, 1998, 2003 e 2005. Em 2009 o veterano 'pendurou as botas' e se aposentou.

"Eles me ligaram há dez minutos e me disseram que houve um desastre. É difícil entender. Nós deveríamos voar juntos amanhã", lamentou Mikhail Mamiashvili, presidente da Federação Russa de Wrestling, em entrevista ao portal local 'TASS'.

Entidade responsável por chancelar as principais competições internacionais de wrestling ao redor do mundo, a 'United World Wrestling' também prestou uma homenagem ao lendário Saitiev em suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui).

"É com o coração pesado que comunicamos o falecimento de um dos maiores que o nosso esporte já viu, o três vezes medalhista de ouro olímpico Buvaisar Saitiev. Que Buvaisar descanse em paz", informou a publicação da 'UWW'.

Astros do UFC lamentam partida de Saitiev

O legado de Buvaisar transcende modalidades. E prova disso é que algumas estrelas do MMA prestaram suas homenagens. Compatriotas do wrestler e também especialistas no estilo de luta, Khabib Nurmagomedov e Islam Makhachev exaltaram o exemplo que o veterano deixou (veja abaixo ou clique aqui e aqui). O ex-campeão peso-leve (70 kg) do UFC exaltou que Saitiev inspirou milhões de crianças, enquanto o atual detentor do cinturão do Ultimate reforçou que "uma lenda se foi"

Mas talvez a principal homenagem de um atleta do UFC tenha sido de Henry Cejudo. Também campeão olímpico de wrestling e ex-campeão de duas categorias na liga presidida por Dana White, 'Triple C', como é conhecido, compartilhou um relato bastante pessoal. Admitindo ser fã incondicional de Buvaisar e ter se inspirado no russo para iniciar sua carreira, o lutador americano elegeu o tricampeão olímpico como o maior atleta que já pisou na Terra (veja abaixo ou clique aqui).

