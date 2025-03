Lucas valoriza paciência do São Paulo e projeta Choque-Rei na semi do Paulista: "Não tem margem de erro"

O São Paulo está classificado para a semifinal do Campeonato Paulista. Nesta segunda-feira, o Tricolor confirmou o favoritismo e venceu o Novorizontino por 1 a 0, no Morumbis, pelas quartas de final do torneio. O atacante Lucas valorizou a paciência da equipe para furar a retranca adversária e projetou o clássico contra o Palmeiras na próxima fase do Estadual.

"Muito feliz com a classificação. O Novorizontino tem sido uma pedra no nosso sapato, nos eliminaram aqui no ano passado. É uma equipe muito bem montada, difícil de furar. Fomos pacientes, fizemos um jogo sólido, consistente. Fizemos o gol em uma bela jogada. Muito feliz. Agora começa outro campeonato, não tem mais margem para erro. O que tinha para errar, já erramos. Agora é focar, descansar, temos um clássico na semifinal e vamos com tudo para chegar na decisão", afirmou o jogador em entrevista à TNT Sports.

"Isso mostra a força do futebol paulista. Desde 2019 os quatro grandes não chegavam, há muitas equipes de qualidade. Clássico é decidido sempre nos detalhes. Agora é descansar, focar, estudar nossa estratégia e o Palmeiras para conseguir nossa classificação", acrescentou.

A data, horário e o local do Choque-Rei ainda não foram definidos, mas o mando será do Alviverde. Os detalhes serão divulgados após a realização do Conselho Técnico da Federação Paulista de Futebol (FPF).

Do outro lado da chave, Corinthians e Santos se enfrentam por uma vaga na decisão estadual. Segundo a tabela básica do Paulistão, as semifinais estão previstas para o próximo final de semana.