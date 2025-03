Lucas Moura comemora vitória sobre 'pedra no sapato' e diz que São Paulo não pode mais errar

A classificação do São Paulo às semifinais do Paulistão veio com uma vitória suada sobre o Novorizontino no MorumBis, nesta segunda-feira. Ao fim da partida, Lucas Moura admitiu que o triunfo teve sabor de revanche sobre a "pedra no nosso sapato", em razão da eliminação para o rival também nas quartas de final, no ano passado. E fez um alerta ao time comandado pelo técnico Luis Zubeldía.

"Muito feliz com a classificação, gostaria de parabenizar o Novorizontino, que tem sido uma 'pedra no nosso sapato'. Nos eliminou no ano passado, na mesma fase de quartas de final. Quero dar os parabéns pela equipe bem montada do Eduardo (Baptista)", disse Lucas, em referência ao técnico do Novorizontino.

O São Paulo venceu por 1 a 0, com gol marcado por Calleri, aos 17 minutos do segundo tempo. "É um time difícil de furar ali na zaga, mas fomos pacientes, fizemos um jogo sólido, consistente, e, numa bela jogada, conseguimos fazer o gol."

Depois de enfrentar dificuldades em campo, principalmente no primeiro tempo, o meia-atacante pediu mais atenção ao São Paulo para a fase mais decisiva do Estadual. "Como eu tinha dito, agora começa outro campeonato, agora não tem mais margem para erro. O que tinha que errar já erramos. Agora é focar e descansar porque temos um clássico na semifinal e vamos com tudo para podermos chegar à final."

Na semifinal, o São Paulo enfrentará o Palmeiras em jogo ainda sem data confirmada. A outra semifinal terá Corinthians e Santos. É a primeira vez desde 2019 que os quatro grandes do Estado alcançam as semifinais.

"Isso mostra a força do futebol paulista. Desde 2019 não chegam os quatro grandes, muitas equipes de qualidade que podem chegar à semifinal ou na final. Agora é clássico, decidido sempre nos detalhes. Vamos descansar bem, focar nas nossas estratégias contra o Palmeiras para fazer um grande jogo e sair com a classificação."

Antes desta importante partida, Lucas poderá celebrar uma vitória. Na quinta-feira, o técnico Dorival Júnior vai anunciar a lista de convocados da seleção brasileira. E o jogador do São Paulo já aparece na pré-lista do treinador.

"Expectativa sempre fica (pela convocação), sempre um frio na barriga. É continuar trabalhando, a seleção sempre foi um objetivo. É trabalhar bastante e quem sabe não venha agora essa convocação", comentou o jogador.