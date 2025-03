Lamine Yamal ignora jejum de gols no Barcelona e comparações a Messi: 'Não vejo estatísticas'

O jovem astro do Barcelona e da seleção espanhola, Lamine Yamal, tem se mostrado cada vez mais maduro dentro e fora de campo, apesar da pouca idade. Sem balançar as redes há cinco jogos, desde a goleada por 5 a 0 sobre o Valencia, em 6 de fevereiro, o atacante de 17 anos afirmou que não se preocupa com o jejum de gols e que está mais confiante após ganhar novas responsabilidades.

"Mudei muito. Agora estou mais confiante e faço mais coisas do que fazia antes. Antes, jogava mais fácil, fazia o que tinha de fazer em cada momento. Agora tento me divertir mais, acho que jogo com mais confiança", afirmou o jovem em entrevista à Uefa divulgada nesta segunda-feira.

Assim, quem poderá pagar pela descontração do atleta é o Benfica, adversário do Barcelona desta quarta-feira, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões. "Quando marcamos um gol na Liga dos Campeões ou em um Mundial ficamos mais felizes do que em outras partidas. Não há como não se arrepiar no momento do hino da competição", alertou Yamal.

Cada vez mais comparado a Lionel Messi, outra cria do clube catalão, pela precocidade, dribles, gols, jogadas elásticas e por ter superado algumas marcas do antecessor, Yamal afirmou que não quer nem saber dos números e rejeitou as associações.

"A chave é tentar fazer o melhor para o time e para mim. Não sou um jogador que olha para as estatísticas, jogo para desfrutar, para me divertir, para que as pessoas se divirtam e, evidentemente, para ganhar", comentou. "Não vejo números, se alguém tem mais ou menos do que eu", acrescentou.