Lakers vence clássico de Los Angeles contra os Clippers e assume vice-liderança no Oeste na NBA

O Los Angeles Lakers parece mesmo estar embalado agora que tem em seu time principal o talento de Luka Doncic. Em franca adaptação ao novo time, o esloveno comandou a equipe na vitória deste domingo sobre os Clippers por 108 a 102, na Crypto Arena, em jogo válido pela temporada regular da NBA e viu a equipe disparar na classificação.

O resultado deixa a franquia na segunda colocação da Conferência Oeste, atrás somente do Oklahoma City Thunder e mostra o embalo que o time assumiu. Esta foi a sexta vitória seguida e a sétima em 11 confrontos. São 38 vitórias em 59 partidas.

Em quadra, o armador não decepcionou. Anotou 29 pontos, deu nove assistências e brigou para conseguir seis rebotes. Com fôlego do início ao fim, ele comandou a equipe em uma jornada onde LeBron James não esteve tão inspirado.

O astro marcou 17 pontos, mas compensou a falta de precisão nos arremessos tentando organizar o time. Responsável por nove assistências (mesmo número de Doncic) ele também conseguiu cinco rebotes.

Se os Lakers estão "voando" na temporada regular, o mesmo não se pode dizer do Los Angeles Clippers. Nos últimos seis duelos, a equipe obteve apenas uma vitória e aparece na sexta posição do lado Oeste. Apesar do revés, a franquia, no entanto, emplacou o cestinha da partida. Kawhi Leonard não economizou disposição, anotou 33 pontos e pegou dez rebotes dando muito trabalho para a marcação do Lakers.

Em um dos jogos mais aguardados da rodada, que contou com mais oito partidas, o Boston Celtics derrotou o Denver Nuggets por 110 a 103, em encontro realizado no TD Garden. O triunfo sobre o forte rival deixa a equipe colada no líder Cleveland Cavaliers na Conferência Leste.

Com os desfalques de Jrue Holiday e Kristap Porzingis, o protagonismo ficou por conta do ala-armador Jaylen Brown, que fez 22 pontos, deu oito assistências e conquistou cinco rebotes.

Do lado dos Nuggets, que com a derrota aparecem no terceiro posto do lado Oeste, Nikola Jokic foi o destaque absoluto. O pivô sérvio anotou um "double-double" ao assinalar 20 pontos e 14 rebotes e deu ainda nove assistências para os companheiros.

Quem também brilhou na jornada foi Anthony Edwards no triunfo do Minnesota Timberwolves sobre o Phoenix Suns por 116 a 98 em confronto realizado na PHX Arena. Ele fez 44 pontos e liderou a franquia na parte ofensiva.

Em oitavo lugar na Conferência Leste, a equipe tem 33 vitórias em 62 jogos. No lado do rival, quem mais pontuou foi Kevin Durant (26) que mostrou eficiência também no garrafão (obteve dez rebotes). Com campanha irregular, o Phoenix Suns é apenas o 11º do Oeste.

Confira os resultados da noite deste domingo:

Boston Celtics 110 x 103 Denver Nuggets

Cleveland Cavaliers 133 x 129 Portland Trail Blazers

Indiana Pacers 127 x 112 Chicago Bulls

Miami Heat 112 x 116 New York Knicks

Orlando Magic 102 x 104 Toronto Raptors

San Antonio Spurs 132 x 146 Oklahoma City Thunder

Utah Jazz 121 x 128 New Orleans Pelicans

Phoenix Suns 98 x 116 Minnesota Timberwolves

Los Angeles Lakers 108 x 102 Los Angeles Clippers

Acompanhe os resultados desta segunda:

Charlotte Hornets x Golden State Warriors

Philadelphia 76ers x Portland Trail Blazers

Miami Heat x Washington Wizards

Memphis Grizzlies x Atlanta Hawks

Oklahoma City Thunder x Houston Rockets

Dallas Mavericks x Sacramento Kings

Utah Jazz x Detroit Pistons