Juventus supera retranca do Verona, retorna ao G-4 do Italiano e afasta a crise

A Juventus sofreu diante do Hellas Verona, foi vaiada pela torcida, mas conseguiu uma importante vitória por 2 a 0 sobre o Hellas Verona, nesta segunda-feira, no Juventus Stadium, em Turim, no encerramento da 27ª rodada do Campeonato Italiano. Os gols foram marcados nos 20 minutos finais de partida.

Com o resultado, a equipe do técnico Thiago Motta chegou a 52 pontos e recuperou o quarto posto na tabela - seis atrás da líder Inter de Milão. O Verona, com 26, continua na briga contra o rebaixamento. O quinto triunfo seguido no Italiano ajudou a aplacar a ira da torcida local após quedas recentes do time de Turim em outras competições.

Irritados com as eliminações na Copa da Itália, diante do frágil Empoli, e na Liga dos Campeões, para o PSV, os torcedores da Juventus mostraram ter perdido a paciência e vaiaram a equipe já nos minutos iniciais do primeiro tempo. Diante de outro adversário tecnicamente mais fraco, o time da casa quase saiu atrás, com Suslov e Sarr obrigando o goleiro Di Gregorio a afastar as primeiras finalizações do jogo.

Os apupos das arquibancadas "acordaram" a equipe do técnico Thiago Motta, que passou a controlar a partida a partir dos 10 minutos.

Apesar do amplo domínio, a Juventus era pouco criativa e tinha dificuldade para armar jogadas diante do fechado Hellas Verona. Nas três vezes em que chegaram ao gol, os anfitriões esbarraram em excelentes defesas de Montipo, em tiros de Thuram, aos 14 minutos, e Locatelli, aos 40, que também desperdiçou o rebote.

O bom volume de jogo não impediu a maior campeã do Italiano a deixar o campo sob novos protestos de seus torcedores no intervalo, especialmente após o golaço de Suslov, em uma pancada de fora da área, nos acréscimos, anulado por impedimento após intervenção do VAR - evitando que o ameaçado Verona fosse para o vestiário em vantagem.

Passado o susto, a Juventus acelerou a partida no segundo tempo, avançou os laterais e pressionou o adversário no campo de defesa, mas a falta de pontaria nas finalizações manteve a meta de Montipo intacta. O goleiro só voltou a trabalhar aos 15 minutos, para afastar, no reflexo, um cabeceio de Nico González.

Insistente tanto por baixo, rondando a área com toques curtos, quanto nos cruzamentos, a equipe de Turim foi premiada com o gol aos 27 minutos. Após boa troca de passes, Cambiaso avançou até a linha de fundo, na esquerda, e rolou para Khéphren Thuram, próximo à marca do pênalti, tocar no canto esquerdo de Montipo para, enfim, abrir o placar.

Diante da incapacidade dos visitantes em agredir em busca do empate, a Juventus continuou no campo ofensivo, administrando a vantagem. Aos 44 minutos, o holandês Koopmeiners invadiu a área pela direita e bateu rasteiro, na saída de Montipo, para fechar o placar.

Na próxima rodada, a Juventus recebe a Atalanta, terceira colocada (55 pontos) e concorrente ao título e à vaga na próxima Liga dos Campeões, no domingo, às 16h45 (horário de Brasília). Mais cedo, às 8h30, o Hellas Verona enfrenta o Bologna, também em casa.