Juventus confirma lesão do português Francisco Conceição

Nesta segunda-feira, a Juventus confirmou a lesão de Francisco Conceição. Após sentir dores na coxa direita durante os treinamentos, o departamento médico identificou um alongamento do bíceps femoral. O clube não divulgou o tempo de recuperação e a gravidade da lesão.

No entanto, o atacante português não será relacionado para a partida desta segunda, contra o Verona, no Juventus Stadium. A partida é válida pela 27ª rodada do Campeonato Italiano.

Esta é a sexta baixa na equipe de Thiago Motta. Somente em fevereiro, o técnico perdeu Renato Veiga e o brasileiro Douglas Luiz. Desde o fim de 2024, a Velha Senhora não pode contar com Juan Cabal, Arkadiusz Milik e Bremer por conta de lesões mais sérias.

Filho de Sérgio Conceição, técnico do Milan, Francisco chegou à Juventus por empréstimo do Porto em agosto de 2024. Por apenas uma temporada, o clube italiano desembolsou cerca de 10 milhões de euros (R$ 61.7 milhões de reais na cotação atual), sendo 7 milhões de euros fixos e o restante em variáveis.

Na Juve, Francisco Conceição disputou 29 partidas, somando cinco gols e quatro assistências.