João Fonseca estreará contra britânico no Masters 1000 de Indian Wells

O tenista brasileiro João Fonseca conheceu nesta segunda-feira seu adversário de estreia na chave do Masters 1000 de Indian Wells, nos Estados Unidos. Trata-se do britânico Jacob Fearnley, que ocupa justamente uma posição atrás do carioca no ranking da ATP, o 81º posto.

Será o primeiro confronto entre os dois no circuito da ATP. Fonseca e Fearnley, contudo, já se enfrentaram em nível Challenger em janeiro deste ano. Em Camberra, o brasileiro levou a melhor por 2 sets a 0, na semifinal, e terminou a semana com o título, o seu segundo seguido porque vinha do troféu obtido no Torneio Next Gen Finals, em dezembro.

Se vencer, o brasileiro de 18 anos enfrentará outro tenista britânico, na segunda rodada. Será o canhoto Jack Draper, 14º do mundo e considerado um dos melhores de sua geração - é o atual número 1 da Grã-Bretanha.

Será apenas a segunda vez que Fonseca disputará um torneio de nível Masters 1000. No ano passado, ele recebeu convite para competir no saibro de Madri. Ele venceu na estreia e caiu na segunda rodada. Em Indian Wells, o número 80 do mundo também recebeu convite da organização para entrar diretamente na chave principal.

Fonseca se tornou a nova estrela do esporte nacional no início deste ano ao faturar os dois títulos em sequência e, depois, arrasar rivais no qualifying do Aberto da Austrália. Na chave principal, derrubou o então número nove do mundo, o russo Andrey Rublev por 3 a 0.

As expectativas sobre o jovem tenista quando ele voltou a brilhar no ATP 250 de Buenos Aires, no mês passado. Ele superou quatro tenistas da casa para faturar seu primeiro título de nível ATP. Dois dias depois, ele sucumbiu ao cansaço e acabou sendo eliminado na estreia no Rio Open, onde causou furor entre os torcedores mesmo sem avançar na chave.

Fonseca, que chegou a aparecer no 68º posto do ranking, figura no momento em 80º. E pode galgar bons degraus na lista da ATP se brilhar na quadra dura de Indian Wells. Após o torneio, que tem uma semana e meia de duração, ele já está garantido na chave principal do Masters 1000 de Miami, também nos Estados Unidos.

O Brasil também estará representado na chave principal de Indian Wells por Thiago Wild. O 91º do mundo estreará contra o francês Alexandre Müller, 44º do mundo e vice-campeão do Rio Open. Se vencer, Wild enfrentará o grego Stefanos Tsitsipas, atual nono do ranking.