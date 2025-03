Jean Silva cutuca rival top 5 no peso-pena do UFC: "Fala muito e faz pouco"

Mesmo após ter seu pedido atendido e estar escalado para encarar Bryce Mitchell no UFC 314, em abril, Jean Silva parece já estar de olho em seus próximos passos na corrida rumo ao topo da divisão dos penas (66 kg). Prova disso é que, neste domingo (2), 'Lord' - como o atleta brasileiro é conhecido - decidiu provocar um top 5 da categoria - movimento que pode dar início a uma nova rivalidade que leve os dois a resolverem suas diferenças dentro do octógono.

Através do seu perfil oficial no 'X' (veja abaixo ou clique aqui), Jean Silva partiu para o ataque contra Movsar Evloev, quarto colocado no ranking peso-pena do UFC. Na postagem, o lutador da equipe 'Fighting Nerds' criticou a frequência com a qual o russo se apresenta no octógono, o que, na visão do brasileiro, teria influenciado na decisão do Ultimate de preteri-lo da próxima disputa de título na categoria.

"Irmão (Movsar Evloev), você fala muito, mas onde estão suas lutas? Enquanto você fica sentado, um cara que você já venceu está prestes a lutar pelo título. Ficar invicto sem lutar é fácil. Você é só mais um que fala muito e faz muito pouco", disparou Jean, que volta à ação contra Bryce Mitchell no dia 12 de abril, no UFC 314, em Miami (EUA).

Em ascensão dentro e fora do octógono

Membro do talentoso grupo de lutadores da equipe 'Fighting Nerds' que está tomando o mundo do MMA de assalto, Jean Silva vive grande momento na carreira, dentro e fora do octógono. No âmbito esportivo, o peso-pena ostenta atualmente uma invencibilidade de 12 lutas - quatro delas já como atleta do UFC. No Ultimate, por sinal, o 'Lord' nocauteou todos os seus oponentes até o momento - retrospecto que o deixa a um passo de entrar no top 15 da categoria.

Já fora do cage, a personalidade excêntrica e o estilo de luta fizeram com que o lutador brasileiro criasse uma fiel base de fãs, apesar do pouco tempo sob os olhares do grande público no Ultimate, onde estreou em janeiro do ano passado. A busca por criar rivalidades contra rivais que estejam acima dele no ranking e em destaque - como nos casos de Bryce Mitchell e agora Movsar Evloev - também mostram inteligência de Jean para aproveitar oportunidades e gerir sua carreira.

Brother @MovsarUFC , you talk so much, but where are your fights? While you're sitting around, a guy you already beat is about to fight for the title. Staying undefeated without action is easy. You're just another one who talks too much and does too little.

- Jean de Lord Silva (@Jeansilvamma96) March 2, 2025