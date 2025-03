Giro europeu: Sporting bate Estoril e emenda 11º jogo seguido sem perder no Português

Nesta segunda-feira, pela 24ª rodada do Campeonato Português, o Sporting recebeu o Estoril no Estádio de Alvalade e venceu por 2 a 1. Os gols dos mandantes foram marcados por Gonçalo Inácio e Viktor Gyökeres (2), enquanto Gonçalo Costa diminuiu.

Com o resultado positivo, a equipe comandada por Rui Borges emendou o 11º jogo seguido sem perder na competição (seis triunfos e cinco empates) e alcançou 56 pontos, na liderança. O segundo colocado é o Benfica, que apresenta 53 somados e um jogo a menos. Do outro lado, o Estoril, que teve João Carvalho expulso nos acréscimos do segundo tempo, seguiu em oitavo, com os mesmos 34.

O Sporting retorna aos gramados no próximo domingo, contra o Casa Pia, pela 25ª rodada do Campeonato Português. A bola rola às 15h (de Brasília), no Estádio Municipal de Rio Maior. Um dia antes, também pela 25ª rodada da competição, o Estoril recebe o Farense no Estádio António Coimbra da Mota, às 15h.

Os gols

O placar foi aberto logo aos cinco minutos, com Gonçalo Inácio. O jogador do Sporting recebeu o cruzamento de Zeno Koen Debast e, de cabeça, desviou forte para as redes.

Já aos 36, ainda do primeiro tempo, foi a vez de Viktor Gyökeres ampliar. Com nova assistência de Debast, o atacante caminhou com a bola, invadiu a área e bateu rasteiro na saída do goleiro Joel Robles.

Gonçalo Costa conseguiu diminuir para o Estoril. Aos 39 da etapa final, ele recebeu de Jandro e finalizou firme para as redes.

Apesar do susto, o Sporting fechou a conta com mais um de Gyökeres. O atacante aproveitou a oportunidade e converteu a cobrança de pênalti.

Nottingham Forest elimina Ipswich Town e avança às quartas da Copa da Inglaterra

O Nottingham Forest, por sua vez, enfrentou o Ipswich Town pelas oitavas de final da Copa da Inglaterra e empatou por 1 a 1 durante o tempo regulamentar e prorrogação. Já nos pênaltis, venceu por 5 a 4, após o pênalti desperdiçado por Jack Taylor.

Deste modo, o Nottingham encara o Brighton pelas quartas de final do torneio. A partida acontece no próximo dia 29 (sábado), ainda sem horário definido. Do outro lado, o Ipswich se despede da competição.

Jogo entre Villarreal e Espanyol é adiado

Já a partida entre Villarreal e Espanyol, válida pela 26ª rodada do Campeonato Espanhol, foi adiada pela LaLiga por conta de um alerta meteorológico de fortes chuvas. O jogo aconteceria no Estádio La Cerámica, às 17h (de Brasília).