Flaco López iguala Borja como 9ª maior artilheiro estrangeiro do Palmeiras

Flaco López marcou o terceiro gol da vitória do Palmeiras sobre o São Bernardo por 3 a 1 no último sábado (1º), pelas quartas de final do Paulistão. Desta forma, o argentino chegou aos 36 gols com a camisa do Alviverde e alcançou Miguel Borja na artilharia estrangeira da equipe.

Bicampeão Brasileiro e Paulista com o Palmeiras, Flaco López chegou às 36 bolas na rede em 124 partidas. Além disso, o atacante distribuiu 11 assistências. O colombiano Borja, a critério de comparação, cravou a mesma quantidade de gols em 112 jogos com o Alviverde.

O camisa 42 do Palmeiras desembarcou em São Paulo em junho de 2022, quando tinha apenas 21 anos, em negociação junto ao Lanús, da Argentina. Naquela temporada, Flaco López, em 14 jogos, anotou dois gols. Em 2023, marcou oito tentos, em 40 oportunidades. Já na temporada passada, foram 22 bolas na rede, em 61 confrontos.

Agora, em 2025, Flaco López já deixou quatro gols, em nove partidas - todas válidas pelo Campeonato Paulista.

Unidos da Artilharia: Flaco López fechou o placar e alcançou Borja na 9ª posição do ranking de estrangeiros com mais gols na história do #MaiorCampeãoDoBrasil. Barbante estufado pela 36ª vez hoje! ? pic.twitter.com/o9P1ebvIe2 ? SE Palmeiras (@Palmeiras) March 2, 2025

Além do centroavante argentino, o único jogador que ainda veste as cores do Palmeiras e está presente na lista dos dez maiores goleadores estrangeiros do time é o zagueiro Gustavo Gómez. O paraguaio aparece na oitava colocação, com 38 tentos.

Com o triunfo diante do São Bernardo pelo Paulistão, o Palmeiras garantiu vaga na semifinal, que está marcada para acontecer no próximo final de semana.

Confira o top10 maiores artilheiros estrangeiros do Palmeiras:

1º: Echevarrieta (ARG) - 113 gols



2º: Ministro (ITA) - 106 gols



3º: Arce (PAR) - 57 gols



4º: Bóvio (ARG) - 55 gols



5º: Villadoniga (URU) - 52 gols



6º: Artime (ARG) - 48 gols



7º: Valdivia (CHI) - 41 gols



8º: Gustavo Gómez (PAR) - 38 gols



9º: Borja (COL) e Flaco López (ARG) - 36 gols



10º: González (ARG) - 32 gols