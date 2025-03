Filha de Maradona diz que família vive com medo da máfia desde morte do pai

Filha mais velha de Diego Maradona, Dalma contou que a família vive com "medo da máfia" desde a morte do craque argentino, em novembro de 2020. O julgamento dos profissionais da saúde acusados de negligência criminosa e imperícia na morte do craque inicia na próxima terça-feira, dia 11, na Argentina.

A minha mãe [Claudia Villadañe] está preocupada porque tem medo, medo da máfia, daqueles que controlam tudo, que têm dinheiro e poder. Dalma Maradona, no podcats Angel Responds, do canal do YouTube Bondi Live

Precisamos que as pessoas saibam a verdade sobre a morte do meu pai. A minha mãe diz para eu me calar, para não dizer nada, que tem medo. Mas eu não posso, devo isso a ele. Não me importo. Sei contra o que estou lutando, mas não me consigo calar. [Você] Pode estar rodeado de uma multidão, mas há pessoas que adiantam dinheiro e você desaparece do mapa.

Dalma não relatou se a família tem sido alvo de ameaças desde a morte de Maradona. A família denunciou a equipe médica responsável por cuidar de Maradona por negligência médica.

O julgamento de sete profissionais iniciará no dia 11 de março, enquanto o da enfermeira Gisela Madrid está previsto para outubro. O neurocirurgião Leopoldo Luque, a psiquiatra Agustina Cosachov, o psicólogo Carlos Ángel Díaz, a médica coordenadora Nancy Forlini, o coordenador de enfermagem Mariano Perroni, o médico clínico Pedro Pablo Di Spagna e o enfermeiro Ricardo Omar Almiron irão ao tribunal neste mês.

Relembre o caso

Maradona morreu aos 60 anos no dia 25 de novembro de 2020 na cama, convalescendo de uma cirurgia após sofrer um hematoma na cabeça em um acidente doméstico.

Os promotores acusam a equipe médica e de enfermagem de "homicídio simples com dolo eventual", quando a pessoa não tem a intenção, mas acaba contribuindo a morte de alguém. O crime na Argentina contempla penas de prisão de oito a 25 anos.

O magistrado menciona que neles havia "ausência de interposição de qualquer ação salvadora que pudesse evitar a morte".

De acordo com a autópsia, o ídolo do Boca Juniors e do Napoli morreu de "edema agudo de pulmão secundário à insuficiência cardíaca aguda".

Os estudos toxicológicos deram resultado negativo para a presença de álcool ou drogas, embora psicofármacos (substâncias que tratam o sistema nervoso central) tenham sido detectados.