Ex-Santos, Willian faz avaliações físicas e é integrado ao elenco do América-MG

Nesta segunda-feira, Willian Bigode foi integrado ao elenco do América-MG, no CT Lanna Drumond. Ex-Santos, o atacante passou por avaliações físicas e já teve contato com os novos companheiros. Aos 38 anos, ele firmou contrato com o clube mineiro até o fim da temporada.

DUBGOD CHEGOU! Novo reforço do Coelhão, Willian Dubgod se apresentou nesta tarde de segunda-feira (3) no CT Lanna Drumond. O atleta passou por avaliações físicas e já está integrado ao restante do elenco! ?? ? Mourão Panda / América #PraCimaDelesCoelho #BigodeNoCoelhão pic.twitter.com/5hDoDcc489 ? América FC (@AmericaFC1912) March 3, 2025

O último clube do experiente atacante foi o Santos, pelo qual participou da conquista da Série B do Campeonato Brasileiro 2024. Na atual temporada, ele não chegou a entrar em campo pelo Paulistão.

Willian Bigode coleciona passagens por Cruzeiro, Athletico-PR, Corinthians, Palmeiras e Fluminense, além do ucraniano Metalist Kharkiv. Entre outros títulos, ele conquistou o Campeonato Brasileiro, a Libertadores e a Copa do Brasil.

Recém-chegado, Willian não poderá disputar a final do Campeonato Mineiro, contra o Atlético-MG. O reforço deve ficar à disposição apenas para a estreia do América-MG na Série B, contra o Botafogo-SP, em abril.