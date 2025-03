Estêvão atinge 30ª participação em gols no Palmeiras e alcança marca inédita desde Neymar

Estêvão continua sendo decisivo pelo Palmeiras e anotou dois gols na vitória sobre o São Bernardo que garantiu ao Alviverde uma vaga na semifinal do Paulistão. Com os tentos, a joia do Verdão se tornou o primeiro brasileiro com menos de 18 anos a atingir 30 participações em gols desde Neymar.

Para atingir a marca, Estêvão foi às redes 20 vezes e distribuiu dez assistências, em 56 duelos pelo Palmeiras. Nesta temporada, o atleta de 17 anos já marcou cinco gols, em 11 jogos disputados - todos válidos pelo Campeonato Paulista.

Em 2024, o atacante foi o principal jogador do Palmeiras. Estêvão fez uma temporada muito interessante e, apesar da pouca idade, chamou o protagonismo para si. O ponta-direita marcou 15 gols e deu dez assistências, em 45 duelos. Desta maneira, o camisa 41 foi o terceiro maior goleador do Alviverde no ano, atrás de Veiga (20) e Flaco (22).

Eu? TÔ NA SEMIFINAL! ? Deu ruim pra quem secou. Vitória no ABC Paulista e classificação carimbada pra próxima fase do @Paulistao! ?? ? São Bernardo 0x3 Palmeiras

? Estêvão (2x) e Flaco López#SBDxPAL pic.twitter.com/admX4pvZbv ? SE Palmeiras (@Palmeiras) March 2, 2025

Estêvão, sensação do Verdão, foi negociado com o Chelsea, da Inglaterra, no mês de junho de 2024. Estêvão, porém, só se junta ao novo clube apenas após a disputa do Mundial de Clubes de 2025. A operação total foi fechada por 61,5 milhões de euros (R$ 358 milhões), como apurado pela, o que faz ser a maior venda do futebol brasileiro. O Verdão já tem garantidos 45 milhões de euros e ainda pode receber mais 16,5 milhões em metas atingidas pelo atleta.

Agora, Estêvão e Palmeiras focam a semifinal do Paulista que está marcada para acontecer no próximo final de semana. Foi a 12ª vez consecutiva que o Alviverde atingiu esta fase do estadual.