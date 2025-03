Empresário diz que volta de Neymar para o Barcelona é uma possibilidade

André Cury, empresário que era representante no Brasil do Barcelona em 2013, quando o clube contratou Neymar, e hoje tem boa entrada com a família, disse que a volta do atacante para a Espanha é possível.

O que aconteceu

Ele sabe que não deveria ter saído do Barça e, se tiver uma oportunidade de voltar, voltará com muita alegria. André Cury, em entrevista para a rádio catalã RAC1.

Cury reforçou que o acordo atual de Neymar vai até julho e que, se o Barcelona fizer contato, o interesse será mútuo.

Neymar no Santos

O atacante chegou ao Santos no meio da primeira fase do Campeonato Paulista, com um acordo curto, válido apenas até o meio do ano.

Neymar disse que existe interesse em uma renovação, mas não fechou portas para outros mercados.

Antes de fechar com o time da baixada, ele foi alvo de times da MLS.

Times de primeira linha do futebol europeu, como o Barcelona, não mostraram interesse no jogador quando ele deixou o Al Hilal, da Arábia Saudita.

Camisa 10 do Santos no Paulistão, ontem ele foi o melhor jogador do duelo de quartas de final contra o Bragantino Red Bull - ele marcou o primeiro gol da vitória por 2 a 0.