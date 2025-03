Empresário aposta em retorno de Vitor Roque à Europa em no máximo dois anos: "Tem qualidade"

Vitor Roque é o novo reforço do Palmeiras. O atacante desembarcou em São Paulo nesta segunda-feira e assinou vínculo com o Verdão até dezembro de 2029. Contudo, o empresário do jogador, André Cury, crê que o centroavante pode deixar o clube antes mesmo do fim do contrato assinado.

Cury acredita que Vitor Roque voltou ao futebol brasileiro por no máximo duas temporadas e que, após esse período, o atleta estará pronto para retornar à Europa.

"Ele é um grande jogador, um grande garoto, e as coisas não saíram bem como todos pensávamos. Creio que a chegada na janela de inverno, em janeiro, também não o fez bem. Ele é um garoto muito jovem, vai tomar esse caminho de voltar ao Brasil por uma ou duas temporadas. Acredito que, com 21 ou 22 anos, já estará de volta à Europa", comentou o empresário em entrevista à rádio espanhola RAC1.

Vitor Roque foi contratado pelo Barcelona em julho de 2023, mas só chegou ao clube em janeiro de 2024. O atacante recebeu poucas chances e não rendeu o esperado, o que levou o clube catalão a emprestá-lo ao Real Betis.

André Cury, porém, entende que o problema não foi uma possível falta de qualidade técnica do jogador, mas sim a maneira com a qual o Barcelona lidou com a situação. O empresário, inclusive, até citou o exemplo de Endrick, cria da Academia que hoje está no Real Madrid, ganhando minutagem aos poucos.

"Qualidade não lhe falta. Ele tem potência, tem qualidade, tem tudo, mas obviamente as coisas não podem ser assim. Veja como o Real Madrid está tratando a situação com Endrick. Não o cedeu por empréstimo, está com ele no elenco. Entende? Se chega janeiro e o Real Madrid o empresta, o projeto não tem estabilidade", disse o empresário.

Hora de mais exames médicos. Bora pro check-up! ? pic.twitter.com/zShRtaTOCp ? SE Palmeiras (@Palmeiras) March 3, 2025

Vitor Roque estava emprestado ao Real Betis quando recebeu o contato do Palmeiras. Segundo Cury, o 'Tigrinho' estava satisfeito na equipe. Contudo, a chegada do atacante Cucho Hernández fez com que ele perdesse espaço e avaliasse a possibilidade de novos ares.

"O que aconteceu é que o Betis, no final da janela, contratou um atacante chamado Cucho Hernández, que depois vamos contar quantos gols fez, porque não é fácil. Vitor vai sair com sete gols, veremos quantos Cucho fará até julho. E quando o Betis faz esse movimento de comprar um nove, é porque está descartando Vitor", explicou Cury.

"Não podemos emprestar sempre um jogador, porque é perigoso. Um jogador tem que ter um 'dono' que cuide dele. E agora buscamos isso, buscamos o Palmeiras, que fez o maior investimento da história do futebol sul-americano, e vai cuidar bem dele", finalizou.

Após uma longa novela que envolveu Barcelona, Real Betis e La Liga, o negócio com o Palmeiras foi fechado em definitivo. O Verdão desembolsou 25,5 milhões de euros, mais cinco milhões em variáveis, por 80% do passe do atacante. As variáveis envolvem o Mundial de Clubes e a conquista de títulos internacionais, como a Libertadores.

Vitor Roque já está inscrito no Campeonato Paulista e fica à disposição do técnico Abel Ferreira. Ele pode estrear já neste fim de semana, na semifinal do Estadual.