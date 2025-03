Em dia de folga do Santos, Neymar publica foto com Soteldo, Rincón e Basso

Nesta terça-feira, após a classificação à semifinal do Paulistão, Neymar aproveitou a folga do elenco do Santos e tirou o dia para relaxar com os companheiros de equipe. Nos stories de sua conta do Instagram, o atacante publicou uma foto em uma praia, ao lado de Soteldo, Rincón e Basso.

Na publicação, os jogadores aparecem sorrindo, com a frase "relax time".

(Foto: Reprodução @neymarjr)

Autor do primeiro tento na vitória por 2 a 0 sobre o Red Bull Bragantino, o craque já soma três gols e três assistências desde o seu retorno. Agora, o camisa 10 quer ajudar o clube a erguer a taça do Paulista novamente, o que não acontece desde 2016.

O duelo da semifinal será contra o Corinthians. O jogo acontece no próximo domingo, na Neo Química Arena. O horário ainda não foi definido.