Desafio feito! Alex Poatan propõe aposta de R$ 1 milhão para Ankalaev antes do UFC 313

A exponencial subida de tom de Magomed Ankalaev no 'trash talk' direcionado a Alex Pereira parece ter atingido o seu limite. Isso porque depois de ver seu rival bradar ofensas e provocações, como ao chamá-lo de "homem morto andando", 'Poatan' resolveu propor um desafio para colocar a confiança do lutador russo à prova. Através das suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), o campeão meio-pesado (93 kg) sugeriu que os dois firmassem uma aposta no resultado final do duelo entre eles no UFC 313, que acontece neste sábado (8), em Las Vegas (EUA).

Na aposta, Alex Poatan propôs que o lado perdedor da disputa do 'main event' do UFC 313 doe 200 mil dólares (cerca de R$ 1,1 milhões na cotação atual) para uma instituição de caridade ou hospital de câncer infantil - de escolha do vencedor. E o desafio não foi feito apenas para a figura do próximo desafiante ao cinturão do brasileiro, mas também para Ali Abdelaziz, empresário de Ankalaev, que muitos acusam de ser o real responsável pelas provocações publicadas nas redes sociais do russo.

"A gente está apostando 200 mil dólares para fazer uma doação para crianças carentes ou crianças com câncer. Muitas pessoas estão precisando dessa ajuda. Como o Ali (Abdelaziz) e o Ankalaev parecem ter 100% de certeza que eles vão ganhar de mim, então eu acho que eles vão aceitar esse desafio. Eu sou uma pessoa pé no chão, consciente de tudo que eu falo. E não importa, tem que vir do Ankalaev e do empresário dele. Se alguém quiser patrocinar esses 200 mil dólares e colocar no nome deles para fazer essa aposta, para mim não tem problema. Os (meus) 200 mil dólares são do meu bolso", propôs Poatan.

Alex Poatan vs Magomed Ankalaev

Atual campeão meio-pesado do UFC, Alex Poatan vai para sua quarta defesa de título na categoria. Nas três anteriores, o brasileiro, que também já foi detentor do cinturão dos pesos-médios (84 kg) da organização, venceu todos seus rivais - Jiri Prochazka, Jamahal Hill e Khalil Rountree Jr - por nocaute ou nocaute técnico.

Por sua vez, Magomed Ankalaev chega para a sua segunda disputa pelo cinturão até 93 kg do Ultimate embalado por uma sequência invicta de 13 lutas. Na sua primeira oportunidade de lutar pelo título dos meio-pesados, em dezembro de 2022, o russo empatou com o polonês Jan Blachowicz e nenhum dos dois conquistou a cinta da categoria, que estava vaga naquela ocasião.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Ag Fight (@ag.fight)