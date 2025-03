Decisivo, Neymar foi quem mais finalizou certo e sofreu faltas em classificação do Santos; veja números

Neymar está cada vez mais à vontade no Santos. O meia-atacante foi decisivo na vitória de 2 a 0 sobre o Red Bull Bragantino, neste domingo, pelas quartas de final do Campeonato Paulista.

O ídolo alvinegro atuou por 76 minutos na Vila Belmiro. Neste período, marcou um gol de falta, finalizou duas vezes no alvo (líder no jogo), sofreu cinco faltas (líder no jogo), venceu sete duelos (2º no jogo) e deu dois dribles certos, segundos dados do Sofascore.

Neymar deixou o campo aos 31 minutos do segundo tempo, após cair no chão e colocar a mão na parte posterior da coxa direita. O camisa 10, porém, rapidamente tranquilizou os torcedores do Alvinegro Praiano.

"Estou bem, senti um desconforto e achei melhor me poupar! Fazia tempo que não jogava um jogo com essa intensidade... Estou feliz demais por estar voltando a minha melhor forma física! Obrigado a todos pelas mensagens!!!", escreveu o craque nas redes sociais.

Em coletiva, o técnico Pedro Caixinha afirmou que Neymar deve passar por uma avaliação médica para saber se há ou não lesão.

"Foi qualquer coisa, mas temos que aguardar. Vamos aguardar com responsabilidade e na quarta-feira, quando voltamos a treinar, espero que já esteja tudo bem", afirmou o treinador em coletiva.

Esse foi o sétimo jogo consecutivo de Neymar desde o retorno ao Peixe. Ao todo, já soma seis participações em gols, com três bolas na rede e três assistências. Agora, o meia-atacante quer ajudar o clube a erguer a taça do Paulista novamente, o que não acontece desde 2016.

Com a classificação às semis garantida, o Santos aguarda a definição do último duelo das quartas de final para saber quem será seu adversário. Palmeiras e Corinthians já estão classificados, enquanto São Paulo e Novorizontino disputam a última vaga nesta segunda-feira, no Morumbis.