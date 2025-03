Corinthians desembarca em Guaiaquil para duelo contra o Barcelona-EQU

O Corinthians desembarcou na noite desta segunda-feira em Guaiquil, no Equador, para o confronto diante do Barcelona-EQU. Em busca de uma vaga na fase de grupos da Libertadores, o Timão visita o adversário no Estádio Romero Isidro Carbo nesta quarta-feira a partir das 21h30 (de Brasília). O elenco do time do Parque São Jorge embarcou rumo à cidade equatoriana logo após o treinamento.

Comandado pelo argentino Ramón Díaz, o Corinthians ainda cumpre um dia de atividades - programado para esta terça-feira - em solo equatoriano, antes do embate.

A partida de volta está marcada para o próximo dia 12, quarta-feira, no mesmo horário, na Neo Química Arena, em São Paulo. Quem avançar, ingressa na fase de grupos Libertadores de 2025.

Alô, Fiel! Chegamos no Equador! ???? Veja como foi o caminho do ADM e do elenco até Guayaquil! ????#VaiCorinthians pic.twitter.com/5arctaR9ZH ? Corinthians (@Corinthians) March 4, 2025

Como vem o Corinthians?

O Timão vem embalado após a classificação à semifinal do Campeonato Paulista. Com gols de Romero e Memphis Depay, o Corinthians superou o Mirassol por 2 a 0 no último domingo, na Neo Química Arena. O duelo diante dos equatorianos, aliás, antecede ao próximo compromisso do Alvinegro no Estadual que deve acontecer neste final de semana.

Na fase anterior, o Corinthians sofreu, mas despachou o Universidad Central-VEN com placar agregado de 4 a 3. Após empatar em 1 a 1 na Venezuela, o time do Parque São Jorge venceu por 3 a 2 na Neo Química Arena, com gols de Yuri Alberto (2) e Matheus Bidu.