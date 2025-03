Com impasse de Jon Jones, Malhadinho se oferece para encarar Aspinall pelo cinturão

Não demorou muito para que algum rival de divisão respondesse ao apelo feito por Tom Aspinall, e coube ao brasileiro Jailton Almeida ser o primeiro. Depois do inglês reclamar mais uma vez da demora na realização da superluta contra Jon Jones e dar um ultimato ao UFC para que ele seja escalado para competir pelo cinturão linear peso-pesado da liga, 'Malhadinho' se colocou à disposição para enfrentar o campeão interino da categoria.

Através do seu perfil oficial no 'X' (veja abaixo ou clique aqui), Jailton Malhadinho se ofereceu para servir como adversário de Tom Aspinall em uma disputa pelo cinturão linear peso-pesado do UFC, caso o embate entre o inglês e Jon Jones, atual detentor do título máximo da categoria, não saia do papel. Para reforçar ainda mais sua campanha, o baiano aproveitou para tentar tirar do páreo talvez seu principal concorrente à possível vaga, o francês Ciryl Gane.

"Se a luta contra Jones não der certo, vamos lá campeão! Esqueça (Ciryl) Gane, ele já correu de você antes, ele está fugindo de mim agora. Além disso, ele já perdeu duas vezes em lutas de título e a última vitória dele foi um roubo. Vamos fazer Aspinall vs Almeida pelo título linear", propôs Malhadinho.

Chances pequenas

Apesar da campanha iniciada, as chances de Jailton Almeida disputar o cinturão dos pesos-pesados já em sua próxima luta no UFC são pequenas. Isso porque, além do plano principal do Ultimate ainda ser a promoção da superluta entre Jon Jones e Tom Aspinall, um possível 'Plano B' da organização envolveria, provavelmente, o francês Ciryl Gane ou o russo Alexander Volkov - 2º e 3º colocados no ranking da categoria - como favoritos à vaga de adversário do campeão interino inglês.

O atleta brasileiro, no entanto, correria por fora em busca do tão sonhado 'title shot', podendo ser escolhido para lutar pelo cinturão caso haja lesões ou desistências por parte dos rivais já citados. A seu favor, Malhadinho tem o ótimo retrospecto de resultados desde que chegou na divisão - sete vitórias e apenas uma derrota, para Curtis Blaydes - o que o levou à sexta posição no ranking peso-pesado do UFC.

If the fight against Jones doesnt work, LETS GO Champ! Forget Gane, he ducked you before, he is ducking me now, besides that, he already lost 2-times in title fights and his last win was a robbery, lets make ASPINALL VS ALMEIDA for undisputed title @AspinallMMA @danawhite pic.twitter.com/ygIHk2lkJd

- Jailton Almeida "Malhadinho" (@Malhadinho_UFC) March 3, 2025