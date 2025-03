Classificação e Vitor Roque garantem 'folgas inéditas' ao Palmeiras

O Palmeiras ganhou três dias de folga após a classificação para as semifinais do Paulistão. A equipe se reapresenta na próxima quarta-feira (5) para iniciar a preparação para o jogo do próximo fim de semana. A classificação sem sustos contra o São Bernardo e o anúncio de Vitor Roque garantem "folgas inéditas" no Alviverde após críticas pesadas no ano passado.

O que aconteceu

As folgas do elenco foram alvo de críticas da torcida no ano passado após as eliminações precoces na Copa do Brasil e na Copa Libertadores, mas pouco se falou sobre o tema após o jogo — o que em 2024 acontecia mesmo com resultados positivos na reta final do Brasileirão em jogos no Allianz Parque: "Não é mole não, é muita folga para pouca obrigação!".

Abel chegou a dizer em coletiva de imprensa que o intervalo maior entres os jogos e as folgas ajudaram na preparação da equipe. O técnico sempre teve aval total da direção e da comissão técnica para dar as folgas.

Tivemos tempo para viver. Coisa que aqui o futebol brasileiro não dá a ninguém e é fundamental. Por isso falo tanto no tempo de recuperar jogadores e o estado mental e emocional. Deu perfeitamente para vivermos um bocadinho, dedicarmos tempo a outra parte da nossa vida, não somos só jogadores ou treinadores. Descansar a mente e o emocional é fundamental. E tempo para treinar, preparar os jogadores.

Abel Ferreira, em setembro do ano passado, após goleada contra o Criciúma.

Antes desta folga no Carnaval, o Palmeiras só tinha folgado três vezes em 2025. Entre 6 de janeiro (dia da reapresentação do clube) e 1º de março (jogo contra o São Bernardo) foram apenas três dias de descanso.

A vitória tranquila contra o São Bernardo e a contratação de Vitor Roque, o mais caro da história do futebol brasileiro, "acalmaram a torcida". Leila Pereira até refez um post com alusão a sua frase que indignou parte da torcida, mas dessa vez a repercussão foi bem menos negativa.

Vitor Roque tem previsão de chegada a São Paulo na madrugada desta segunda e é aguardado na Academia de Futebol. Essa programação está sujeita a alteração.

O Palmeiras só volta a campo no próximo fim de semana e ainda não sabe quem pega nas semifinais. A única garantia é que o adversário não será o Corinthians, que passou pelo Mirassol e tem o direito de pegar o pior classificado no geral na semi.