Cano é o artilheiro entre os centroavantes de todos os times da Série A em 2025

No último domingo, o Fluminense bateu o Volta Redonda por 4 a 0, pela partida de ida das semifinais do Campeonato Carioca. Autor de um dos tentos, o atacante Germán Cano alcançou seu oitavo gol na temporada e se isolou como o maior artilheiro entre os centroavantes das equipes da Série A do Campeonato Brasileiro em 2025.

O argentino soma oito bolas na rede em 10 jogos. Após um 2024 abaixo da média, o experiente jogador volta a ser o maior goleador do Tricolor Carioca. Segundo dados do Sofascore, o atleta precisa de apenas 93 minutos para castigar os rivais.

Além disso, Cano finalizou 31 vezes e acertou 11 vezes o alvo. O atacante argentino também contribuiu com sete passes decisivos.

? Germán Cano é o centroavante de times da Série A com mais gols em 2025! ??? ?? 10 jogos

? 8 gols (!)

? 93 minutos p/ marcar gol (!)

? 31 finalizações (11 no gol)

? 7 passes decisivos

? 5 faltas sofridas

? Nota Sofascore 7.41 pic.twitter.com/HvlY5JwlED ? Sofascore Brasil (@SofascoreBR) March 3, 2025

O retorno da fase goleadora de Cano pode ser explicado pelo bom momento do Fluminense. Após quase ser rebaixado no Brasileirão do ano passado, a equipe de Mano Menezes vem em uma crescente.

O Fluminense volta a campo pela segunda fase da Copa do Brasil, contra o Caxias, fora de casa, nesta quarta-feira, às 19h (de Brasília). Já no Campeonato Carioca, o Tricolor encaminhou sua vaga para a final após a goleada, porém tem jogo de volta contra o Volta Redonda no domingo, às 18h.