Caixinha exalta qualidade de Neymar e se diz "satisfeito" com chegada de reforços ao Santos

Na noite do último domingo, o Santos se garantiu nas semifinais do Campeonato Paulista. O Peixe venceu o Red Bull Bragantino por 2 a 0, na Vila Belmiro, e avançou no Estadual. Neymar inaugurou o marcador com um gol de falta, e João Schmidt fez o segundo da noite na classificação santista.

Após a partida, Neymar falou sobre os possíveis rivais do Santos na semifinal e declarou que os clubes têm mais medo dele do que ele tem de tais equipes. O técnico Pedro Caixinha, quando questionado sobre a fala do craque, deu risada, tratou logo de exaltá-lo e afirmou que o camisa 10 deixa "tudo mais fácil".

"O Neymar é um jogador fantástico. Eu tive a oportunidade de falar com ele que aquilo que é o primeiro ciclo de preparação dele, que era para ele pegar ritmo de jogo, já estava concluído. Agora seguem-se outros ciclos, que ele sabe muito bem, e com certeza vai cumprir também para ser o Neymar que todos queremos. É um jogador diferenciado em muitos níveis. A nossa preocupação não é de quem vamos enfrentar, a nossa preocupação é nos preparar para ganhar de quem tivermos pela frente. E tendo o Neymar, fica tudo um pouco mais fácil. E tendo o Neymar em um ritmo superior, ficará ainda mais fácil. Claro que ele não poderá fazer as coisas sozinho, é muito importante a forma como ele interage com todos os outros, e aquilo que os outros também dão para a equipe", comentou o português em coletiva.

"Mas a equipe que nós temos hoje em dia é uma equipe que está criando uma dinâmica de relacionamento entre eles, e para mim isso é muito importante. Uma equipe que está orgulhosa da forma como joga, que está deixando orgulhosos a diretoria e a torcida. Essa é a nossa grande preocupação. E quando isso acontece, todos nós queremos dar um pouco mais. Todos queremos correr mais riscos, queremos continuar a crescer. É isso que nos interessa", complementou.

Neymar foi um dos 12 reforços que chegaram ao Santos nesta janela de transferências. O Alvinegro Praiano se reforçou bastante do meio para frente, e Caixinha ganhou diversas opções para o setor ofensivo. O técnico, inclusive, se disse satisfeito com a montagem de elenco feita pela diretoria.

"Eu acredito muito naquilo que é um 11 base. Acredito muito também naquilo que é o momento que os jogadores estão vivendo, e acredito acima de tudo naquilo que é a competitividade que essa equipe está colocando no dia a dia de trabalho. E isso nos faz crescer internamente. Quem está jogando quer continuar jogando, então tem que continuar trabalhando no dia a dia, tem que continuar trabalhando no campo, jogo a jogo, demonstrar tudo isso. E os outros estão demonstrando que querem também as suas oportunidades. Como disse há pouco, ainda não estamos todos no mesmo nível, no mesmo patamar, no mesmo ritmo, mas com todo esse número tão vasto de nomes, é claro que temos muitas opções e estamos satisfeitos em relação a isso", comentou.

"É verdade que também quase no fim deste mês vamos ter praticamente semanas largas, e essas semanas vão nos dar oportunidade de fazer, pelo menos em termo dos comportamentos, com que esses jogadores tenham uma maior identificação e, quem sabe, ter oportunidades de até dar tempo de jogo a esses jogadores que têm menos tempo e menos ritmo. O plano pode favorecê-los nessa direção", seguiu o comandante.

Com a vaga nas semifinais garantida, o Santos agora espera a definição de seu adversário, que será Palmeiras ou Corinthians. São Paulo e Novorizontino fecham a fase de quartas de final nesta segunda-feira, no Morumbis. O técnico do Peixe, entretanto, evitou comentar grandes coisas sobre os possíveis rivais e quer aproveitar a classificação.

"As três equipes, neste momento, são totalmente diferentes. Nós do Palmeiras e o próprio Corinthians também. Os momentos também são diferentes. Então, vamos com calma, vamos desfrutar e nos divertir, ter também uma pausa, vamos ver o jogo de amanhã, e depois, em função disso, definiremos o nosso calendário, começaremos a analisar o adversário. Como eu disse, são três equipes totalmente diferentes, seja na forma, seja no momento que vivem, e isso também tem a sua importância", concluiu Caixinha.