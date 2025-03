Autor do gol sobre o Vasco, Bruno Henrique é o artilheiro do Flamengo em clássicos no ano

No último sábado, o Flamengo venceu o Vasco, por 1 a 0, pela partida de ida da semifinal do Campeonato Carioca, no Estádio Nilton Santos. Autor do gol da vitória, Bruno Henrique é o artilheiro do Rubro-negro nos clássicos em 2025.

Em cinco partidas contra os rivais na temporada, sendo titular quatro vezes, Bruno Henrique tem quatro gols marcados. Segundo dados do Sofascore, o atacante precisou de apenas 110 minutos e 3,25 finalizações para balançar as redes.

Além disso, foram 32 duelos ganhos, 13 faltas sofridas e um pênalti sofrido.

Bruno Henrique em clássicos contra times cariocas em 2025 pelo @Flamengo: ?? 5 jogos (4 titular)

? 4 gols (2 no Botafogo e 2 no Vasco!)

? 110 mins p/ marcar gol (!)

?? 3.25 finalizações p/ marcar gol (!)

? 32 duelos ganhos (!)

? 13 faltas sofridas (!)

? 1 pênalti sofrido

?... pic.twitter.com/egowUryPJk ? Sofascore Brasil (@SofascoreBR) March 2, 2025

Bruno Henrique marcou duas vezes contra o Botafogo na decisão da Supercopa do Brasil, no dia 2 de fevereiro, e foi importante na vitória do Flamengo por 3 a 1, no Mangueirão. Diante do Vasco, também foram duas bolas na rede em 2025.

A primeira, na vitória por 2 a 0, pela décima rodada do Campeonato Carioca, no Maracanã, no dia 15 de fevereiro. A última, neste sábado, no triunfo que colocou o Flamengo em vantagem por uma vaga na final do Carioca.

O Rubro-negro joga pelo empate na partida de volta para garantir vaga na decisão do Estadual. O Vasco precisa vencer por dois gols de diferença para avançar. Uma vitória do Cruzmaltino por um de vantagem leva para os pênaltis.

O segundo jogo da semifinal acontece neste sábado, às 17h45 (de Brasília), no Maracanã.