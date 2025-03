Angileri estreia com assistência em jogo decisivo e recebe elogios de técnico do Corinthians

Fabrizio Angileri deu bom cartão de visitas à torcida do Corinthians no último domingo, quando fez sua estreia com a camisa do Timão. Em seu primeiro jogo, o lateral esquerdo argentino deu assistências para o gol de Memphis Depay, que fechou a vitória por 2 a 0 sobre o Mirassol, pelas quartas de final do Campeonato Paulista.

Com o resultado obtido na Neo Química Arena, o Corinthians avançou à semifinal do Estadual e também garantiu o mando de campo até uma eventual final. O atleta foi elogiado pelo técnico Ramón Díaz após a partida.

"Estava na Europa. É um jogador que tem hierarquia. Estamos contentes com ele, mas tem que seguir trabalhando, treinando e estamos contentes com ele. Como disse, tem muita hierarquia, vem da Europa, ganhou muito a nível internacional. Vamos prepará-lo para melhorar e estamos felizes", disse o treinador.

#Paulistão ?? Fabrizio Angileri na sua estreia pelo time em Corinthians 2-0 Mirassol: ? 1 assistência

? 1 grande chance criada

?? 1/2 cruzamentos certos

? 3 desarmes (!)

? 5 ações defensivas (!)

? 5/6 duelos ganhos (!)

? Nota Sofascore 7.6 pic.twitter.com/LmVxRrxgqX ? Sofascore Brasil (@SofascoreBR) March 2, 2025

O argentino defendia o Getafe desde julho de 2022. Contudo, na Espanha, não conseguiu se firmar na equipe e disputou somente 27 partidas nas últimas duas temporadas, sem contribuir para gols. Sua última aparição, antes de atuar com a camisa do Timão havia sido em maio de 2024.

Angileri começou no banco de reservas e foi acionado por Ramón Díaz aos 19 minutos do segundo tempo, entrando na vaga de Matheus Bidu. Aos 31, o argentino recebeu bom passe de Maycon e cruzou na cabeça de Memphis, que ampliou o marcador.

De acordo com dados do Sofascore, além de uma assistência e grande chance criada, teve três desarmes, cinco ações defensivas e ganhou cinco de seis duelos. O jogador, porém, será desfalque no Timão no duelo desta quarta-feira, contra o Barcelona de Guayaquil, pela terceira fase da Libertadores. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília), no Equador. A Conmebol não permite novas inscrições nas fases preliminares.

Angileri rescindiu seu contrato com o Getafe, da Espanha, para assinar com o Corinthians até o final deste ano. Ele, portanto, chega sem custos. Sua multa rescisória para o futebol nacional é de R$ 300 milhões e 100 milhões de euros (R$ 606 milhões) para transferências internacionais.