Agente de Neymar diz que craque voltaria 'com prazer' ao Barcelona: 'Não deveria ter saído'

Agente de Neymar e de outros craques do futebol brasileiro, André Cury comentou, em entrevista à rádio "RAC 1", da Catalunha, sobre um potencial retorno do craque para o Barcelona, onde atuou de 2013 a 2017 e fez história ao lado de Lionel Messi, Luis Suárez e cia.

"Neymar estará em julho como 'agente livre' e está se recuperando sua forma no Brasil. Ele sabe que nunca deveria ter saído. Se tiver alguma possibilidade de retornar ao Barcelona, voltará com muito prazer", disse Cury.

"Se o clube avaliar sua contratação e decidir que vai por ele, pode acontecer", completou. Questionado se Deco, diretor do Barça, gosta de Neymar, Cury afirmou que "todos gostam de Neymar, é impossível que alguém não goste dele".

Neymar deixou o Barcelona para ir defender o Paris Saint-Germain em 2017 por 222 milhões de euros, até hoje a transferência mais cara da história do futebol. Cury por diversas vezes afirmou ser contra essa transação, mesmo na época em que ela ocorreu.

O "Príncipe" voltou ao Santos no começo deste ano para recuperar seu bom futebol após uma lesão no joelho e agora começou a esquentar, marcando três gols e dando três assistências nos últimos quatro jogos pelo Campeonato Paulista. O camisa 10 ajudou a colocar o Santos na semifinal do Estadual no último domingo, na vitória sobre o Red Bull Bragantino.